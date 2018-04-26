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26.04.2018

Опрос: молодые матери хотели бы взять пособие "натурой"

Российская Федерация, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Среди молодых матерей России был проведен опрос, в ходе которого выяснилось, что подавляющее большинство женщин выбрали бы набор товаров для новорожденного вместо получения единовременного пособия.

Сотрудники ОНФ совместно с Центром помощи будущим и состоявшимся родителям "Выбор родителей" опросили 2500 человек со всех концов России, сообщают "Аргументы Недели". 93,5 процента женщин подчеркнули, что предпочли бы взять набор вещей для ребенка, если общая стоимость всех товаров при покупке в розницу будет больше, чем пособие. Напомним, в этом году сумма выплат составляет 16759 рублей 09 копеек.

Уточняется, что среди самых необходимых предметов для молодых матерей и их младенцев были названы подгузники, бесконтактный градусник, термометр для определения температуры воды, средства для ухода за кожей, бутылочки, соски, боди, шапочки, а также пособия по уходу за ребенком.

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