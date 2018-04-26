Опрос: молодые матери хотели бы взять пособие "натурой"

Российская Федерация, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Среди молодых матерей России был проведен опрос, в ходе которого выяснилось, что подавляющее большинство женщин выбрали бы набор товаров для новорожденного вместо получения единовременного пособия.

Сотрудники ОНФ совместно с Центром помощи будущим и состоявшимся родителям "Выбор родителей" опросили 2500 человек со всех концов России, сообщают "Аргументы Недели" . 93,5 процента женщин подчеркнули, что предпочли бы взять набор вещей для ребенка, если общая стоимость всех товаров при покупке в розницу будет больше, чем пособие. Напомним, в этом году сумма выплат составляет 16759 рублей 09 копеек.

Уточняется, что среди самых необходимых предметов для молодых матерей и их младенцев были названы подгузники, бесконтактный градусник, термометр для определения температуры воды, средства для ухода за кожей, бутылочки, соски, боди, шапочки, а также пособия по уходу за ребенком.