|Общество
|26.04.2018
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Опрос: молодые матери хотели бы взять пособие "натурой"
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Российская Федерация, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Среди молодых матерей России был проведен опрос, в ходе которого выяснилось, что подавляющее большинство женщин выбрали бы набор товаров для новорожденного вместо получения единовременного пособия.
Сотрудники ОНФ совместно с Центром помощи будущим и состоявшимся родителям "Выбор родителей" опросили 2500 человек со всех концов России,
Уточняется, что среди самых необходимых предметов для молодых матерей и их младенцев были названы подгузники, бесконтактный градусник, термометр для определения температуры воды, средства для ухода за кожей, бутылочки, соски, боди, шапочки, а также пособия по уходу за ребенком.
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