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17.09.2018

Орхидеи, сенполии, ахименесы – в Иркутске открывается выставка комнатных растений

Иркутск, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В отделе природы Иркутского областного краеведческого музея с 18 по 22 сентября пройдёт выставка комнатных растений «Осенняя акварель», в которой примут участие коллекционеры иркутского клуба цветоводов «Флора». Об этом сообщает пресс-служба музея.

На выставке впервые будет представлена коллекция видовых природных бегоний и декоративно-лиственные бегонии иркутской селекции. Посетители выставки увидят папоротники, хойи, бугенвиллеи, орхидеи, сенполии, ахименесы, стрептокарпусы, бальзамины, эписции, пеларгонии, колеусы, ароидные растения, кактусы, суккуленты и другие растения.

Во время работы выставки посетители смогут получить консультации цветоводов по уходу за комнатными растениями и борьбе с вредителями.

КООРДИНАТЫ:

  • Выставка пройдет по адресу: улица Карла Маркса, 11.
  • Телефон: 8(3952)34-28-32.
  • Режим работы: 18 сентября с 13.00 до 18.00; с 19 по 22 сентября – с 10.00 до 18.00.
  • Стоимость билета – от 70 до 100 рублей.

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