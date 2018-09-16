|Общество
|17.09.2018
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Орхидеи, сенполии, ахименесы – в Иркутске открывается выставка комнатных растений
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Иркутск, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В отделе природы Иркутского областного краеведческого музея с 18 по 22 сентября пройдёт выставка комнатных растений «Осенняя акварель», в которой примут участие коллекционеры иркутского клуба цветоводов «Флора». Об этом сообщает пресс-служба музея.
На выставке впервые будет представлена коллекция видовых природных бегоний и декоративно-лиственные бегонии иркутской селекции. Посетители выставки увидят папоротники, хойи, бугенвиллеи, орхидеи, сенполии, ахименесы, стрептокарпусы, бальзамины, эписции, пеларгонии, колеусы, ароидные растения, кактусы, суккуленты и другие растения.
Во время работы выставки посетители смогут получить консультации цветоводов по уходу за комнатными растениями и борьбе с вредителями.
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