Организации Иркутской области приглашают поучаствовать в «Премии МИРа» за добрые дела

Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Организации Иркутской области приглашают поучаствовать в 9 ежегодной международной «Премии МИРа» за добрые дела жителям России и соотечественникам. Заявки принимаются до 20 августа, сообщают организаторы.

– «Премия МИРа» – это ежегодный конкурс, призванный выявить людей, чья активная жизненная позиция служит развитию общества: добрые дела, общественные инициативы, волонтерство, благотворительность и другая деятельность на благо общества. К участию приглашаются представители НКО, СМИ, коммерческих компаний и органов власти, – говорится в сообщении.

Свою инициативу можно представить в одной из восьми номинаций.

1. Добрые новости – на премию могут претендовать журналисты, блогеры, редакторы интернет и печатных изданий, а также тележурналисты, режиссеры, чьи информационные материалы рассказывают о добрых делах, положительных поступках российских граждан и соотечественников, о положительных изменениях инфраструктуры, о невероятных преодолениях и героизме наших современников;

2. Здравая инициатива – присуждается активистам за популяризацию здорового образа жизни или деятельность, связанную с улучшением здоровья и качества жизни граждан России и соотечественников;

3. Добрая организация года – премия вручается лидерам или активистам благотворительных и общественных объединений, показавшим высокий результат работы, направленной на эффективное решение какой-либо актуальной социальной проблемы;

4. Экологическая ответственность – премия вручается лицам, реализующим проекты в сфере защиты окружающей среды;

5. #Вопреки – премия вручается людям с ограничениями по физическому здоровью, которые ведут активную социально-значимую деятельность;

6. Подвиг – премия присуждается гражданам России и соотечественникам, совершившим благородные, героические и высоконравственные поступки в период с 2017 по 2020 год включительно;

7. Корпоративное добровольчество – номинация, в которой участвуют коммерческие компании и органы власти федерального, регионального и муниципального уровня, а также их структурные подразделения. Премия присуждается командам, эффективно практикующим корпоративное добровольчество и компаниям, осуществляющим программы корпоративной социальной ответственности;

8. Народная премия – вручается одному номинанту из числа финалистов по итогам народного голосования в сети Интернет, которое проходит на официальном сайте конкурса (премиямира.мы-мир.рф).

КООРДИНАТЫ:

Заявку можно оставить на официальном сайте премии.

премии. Организатор: Общероссийская молодежная общественная организация «МИР».

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Телефон: 8 (800) 555-95-11

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