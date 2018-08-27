Организацию питания учащихся приходских школ Приангарья изменят

Иркутская область, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - К изменениям в организации питания учащихся готовятся в церковно-приходских школах Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба облпарламента. Напомним, на 64 сессии Законодательного собрания региона в закон «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» по инициативе депутатов были внесены изменения, дающие право на бесплатное питание и учащимся из многодетных и малообеспеченных семей в частных школах. Эти изменения вступят в силу с 1 сентября 2018 года. Как отметил спикер областного парламента Сергей Брилка, вопрос об обеспечении бесплатным питанием детей из приходских школ обсуждался, в том числе, с членами Координационного межконфессионального совета, которые отметили важность и необходимость данного решения, поскольку в таких учреждениях обучается значительное количество детей из семей, попадающих под действие этого закона. В частности, в православной гимназии во имя святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского в Братске сегодня обучается 61 ребенок из многодетных семей и восмемь детей из малообеспеченных семей. Директор школы, протоиерей Андрей Скрынько пояснил, что в гимназии знают о законодательном новшестве, и с началом учебного года намерены вплотную заняться вопросом его практического внедрения. Схожая ситуация и в православной школе во имя Святой Троицы в Ангарске. – У нас 17 школьников из многодетных семей и 18 – из малообеспеченных, а всего в учреждении обучается 146 человек, т.е. каждый четвертый имеет право на бесплатное питание. И это без учета первоклассников и детей, которые перешли к нам из других образовательных учреждений. Сейчас у нас проходят родительские собрания, и мы как раз выясняем этот вопрос, – рассказала директор школы Вера Рублик. Также она отметила, что обязанность собирать необходимые документы, подтверждающие право учащегося на бесплатное питание, законом возложена на родителей, которые на практике не всегда проявляют инициативу и ответственность в подобных вопросах. Со своей стороны коллектив школы намерен провести с родителями необходимую информационную и разъяснительную работу по сбору документов. – Дети в церковно-приходских школах, также как и в общеобразовательных учреждениях, проводят достаточно много времени, осваивая общеобразовательную программу, и им необходим полноценный обед. Сумма, которая выделяется из бюджета на льготное питание детей, не зависит от статуса учреждения – государственное или частное, а ранжируется только в зависимости от возраста детей и района проживания, – акцентировал Сергей Брилка. Напомним, на бесплатный обед одного учащегося, проживающего в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в Иркутской области, с 1 сентября 2018 года будет выделяться для возрастной группы 7-10 лет 62 рубля; для возрастной группы 11-18 лет – 72 рубля. В общеобразовательных организациях, расположенных в иных местностях региона, для возрастной группы 7–10 лет – 57 рублей, для возрастной группы 11-18 лет – 65 рублей. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... заксобрание

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