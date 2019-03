Орифлейм приглашает иркутян на beauty-день

Иркутск, 26.03.19 (ИА "Телеинформ"), - 31 марта в Иркутске пройдет beauty-день шведского бренда Oriflame, на котором визажисты покажут свое мастерство и поборются за главный приз в первой премии для визажистов THE ONE BEAUTY AWARD. Как сообщают организаторы, на День красоты Oriflame гостей ждут: мастер-класс официального визажиста Oriflame Алёны Терещенко, бьюти-битва трёх лучших визажистов в рамках премии THE ONE BEAUTY AWARD, фотозона, digital-тестирование кожи, мастер-классы, дегустация Wellness-коктейлей и многое другое. "Играй с трендами. Следуй своей красоте! Приходи на Бьюти-день в Иркутске и узнай, как подчеркнуть свою индивидуальность с помощью макияжа, создать неповторимый стиль, сделать кожу идеальной, наслаждаться здоровьем, бодростью и энергией каждый день. Почувствуй себя особенным гостем этого события. Приходи и раскрой свою красоту! Участие бесплатное", - приглашают иркутян организаторы. В программе мероприятия: • Актуальные тенденции макияжа на мастер-классе официального визажиста Oriflame Алены Терещенко; • Фотозона с профессиональным фотографом; • Digital-тестирование кожи и индивидуальный подбор системы ухода; • Дегустация Wellness коктейлей, секреты здорового питания и энергии; • Бьюти-битва трёх лучших визажистов в рамках премии THE ONE BEAUTY AWARD. КООРДИНАТЫ: Мероприятие состоится по адресу ул. Баррикад, д.51/4, арт-завод Доренберг Начало в 11.00 Зарегистрироваться необходимо на сайте https://lifestyle.expert/map/event/5947 ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск Тэги: View the discussion thread.