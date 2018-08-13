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13.08.2018

Особенности и преимущества нового онлайн казино «Золото Лото»

Интернет, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Украинская игорная индустрия пополнилась новой площадкой для гемблинга. Онлайн-казино «Золото Лото» открыло свои двери для любителей азарта и качественного игрового контента. Официальный сайт казино: zolotoloto.com – встречает своих клиентов ярким дизайном, стильной подачей и удобным интерфейсом. Вся необходимая информация расположена сразу на главной странице, так что для её поиска не придётся бегать по куче вкладок и рубрик.

Игровой зал нового казино

Узнать о бонусах, акциях и специальных событиях можно здесь же, как и посмотреть на обширный ассортимент игрового зала. «Золото Лото» предлагает своим клиентам опробовать многоуровневые игровые автоматы с интересной сюжетной линией и знакомыми многим персонажами из мифологии, сказок и даже супергеройских историй. Казино не разменивается по мелочам и сотрудничает только с проверенными разработчиками игрового софта, среди которых стоит отметить:

  • Novomatic;
  • Yggdrasil Gaming;
  • Igrosoft;
  • NetEnt;
  • и многие другие.

игровые автоматы

Сетевые турниры и лотерея от «Золото Лото»

На сайте казино нередко проводятся турниры, которые существенно отличаются от обычной азартной игры. В случае с игровыми автоматами, игроки противостоят казино в надежде на хорошую прибыль, но в турнирах игроки борются друг с другом за солидный выигрыш. Турниры всегда начинаются в определённое время, поэтому для участия необходимо зарегистрироваться и купить билет на это мероприятие заранее.

Турниры могут длиться до нескольких часов, время на игру почти всегда лимитировано, а количество призовых мест жёстко ограничено. Так что для победы придётся хорошенько постараться и обхитрить своих соперников! Выигрыш зависит от количества человек, которые участвуют в конкретном противостоянии. Также всегда можно поучаствовать в бесплатном турнире.

Среди любителей турнирных игр нередко проводится лотерея с неплохим выигрышем. Интересную информацию о лотерее и секреты победы на турнирах можно подсмотреть по ссылке: fraza.ua.

В остальном казино «Золото Лото» тоже не уступает своим коллегам по цеху. Каждый игровой автомат здесь можно опробовать совершенно бесплатно в специальном демо-режиме. Клуб постоянно обновляет свои бонусы и акции, следит за пожеланиями игроков и пытается их исполнять. А о простых возможностях сетевого гемблинга и говорить нечего: играть из дома всегда приятнее, чем тратить своё время на дальние поездки в наземные казино.

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