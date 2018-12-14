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16.12.2018

Особенности настоящего тайского массажа

Тайланд, 16.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Каждый из нас желает оказаться на массажном столе. Некоторые подобные процедуры вызывают физическое успокоение, что довольно- таки неплохо помогает во время стрессовых ситуаций, рутинной работы или жизненных неурядиц. Иные же виды массажа предлагают оздоровить тело, и при профессиональном вмешательстве могут хорошо сказаться на проблемных участках организма.

Будучи в Таиланде, любой отдыхающий однозначно захочет побаловать себя массажем, который, кстати, является визиткой самой страны. Ниже будут описаны четыре признака настоящего таиландского массажа, которые помогут приезжим не ошибиться при его выборе и не перепутать его с другими видами.

Вернемся к тайскому массажу. Во-первых, нужно учесть, где находится само помещение. Профессиональный массаж нужно разыскивать на главных улицах Таиланда, никак не в переулках или отшибе. Также это можно отнести и к пляжному массажу. Многие будет пудрить мозги и рассказывать, что они – мастера своего дела. Но на самом деле местные жители попросту изучают азы массажа и тем самым подрабатывают в местах скопления людей. Для многих из них – это неплохой вид заработка.

Во-вторых, кадры салона. Если в «конторе» один человек занимает несколько должностей, то стоит призадуматься, получится ли здесь получить ожидаемый результат. Настоящий специалист будет заниматься только своим делом и ничем иным.

В-третьих, внешний вид помещения: как внутри, так и снаружи. Этот факт влияет непосредственно на высокий уровень салона. Если предлагаются услуги массажа с маслом, то в любом случае в наличии должны быть душевые кабинки. В первую очередь нужно обратить внимание на яркий интерьер, чистоту помещения и существование специальной массажной мебели в виде, например, модифицируемого кресла.

В-четвертых, наличие отдельных комнаток. Обычно по правилам тайского массажа, его нужно делать в приватной комнате. Персонал обязан предупредить о смене одежды на специальную. Если это все отсутствует, то можно смело покинуть помещение.

После выбора салона перед отдыхающим возникнет другая проблема – выбор вида массажа. Основные из них – это тайский, масляный, массаж спины, головы и рук, массаж ног, массаж с дополнительными предметами, массаж ног с помощью рыбок, массаж для молодоженов. По мнению отдыхающих, самым интересным считается масляный массаж. Во время такой процедуры можно получить массу удовольствий и неплохо расслабиться. Отметим также, что посещая Украину, некоторые желают испробовать на себе не только классические виды массажа, но даже эротический массаж Львов (подробнее по ссылке: erotic-massage.lviv.ua).

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