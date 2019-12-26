Особый противопожарный режим установлен на территории Иркутской области

Иркутская область, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - С 27 декабря на территории Иркутской области действует особый противопожарный режим.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, режим введен для предупреждения пожаров и гибели людей на них в период новогодних и рождественских праздников с 27 декабря 2019 года до 9 января 2020 года. Постановлением регионального правительства предусмотрены дополнительные требования пожарной безопасности, а также комплекс профилактических мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и предупреждения пожаров.

Особый противопожарный режим подразумевает усиление охраны объектов, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность населения; усиление охраны общественного порядка и федерального государственного пожарного надзора за соблюдением требований пожарной безопасности; обеспечение своевременного реагирования сил и средств; обеспечение готовности систем связи и оповещения населения; организацию и проведение встреч с жителями и ежедневных рейдов по семьям, находящимся в социально-опасном положении.

В Главном управлении МЧС России по Иркутской области круглосуточно работает телефон доверия: 8(3952) 399-999. Номер телефона пожарной охраны «101».