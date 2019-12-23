Особый противопожарный режим введут в Иркутской области с 27 декабря по 9 января

Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 27 декабря по 9 января 2020 года будет введен особый противопожарный режим. Соответствующее решение принято на совместном заседании областных комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности и по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Как сообщает пресс-служба регправительства, главным вопросом совещания стало обеспечение комплексной безопасности на объектах социальной сферы в период проведения новогодних праздников. В эти дни в регионе пройдет свыше четырех тысяч мероприятий. Ежедневно для обеспечения правопорядка будут задействованы более двух тысяч сотрудников полиции, Росгвардии и общественных объединений правоохранительной направленности. На контроле стоит и вопрос недопущения травматизма, связанного с использованием несертифицированной пиротехнической продукции.

– Повышенное внимание должно быть уделено образовательным учреждениям региона и местам большого скопления людей, – подчеркнул врио главы Приангарья Игорь Кобзев.