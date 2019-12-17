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18.12.2019

Осторожно, Новый год! Ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

Интернет, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье. Об этом он сообщил Daily Mail, пишут argumenti.ru.

Сосабовски подчеркнул, что на эффект от употребления напитка влияет содержание в нем этанола. Его доля обычно колеблется от 5 до 40 процентов.

По словам профессора, легче всего опьянеть от хереса и портвейна. Эти два напитка отличает быстрая всасываемость и сравнительно высокое содержание алкоголя – около 20 процентов.

Ученый рассказал, что к сильному опьянению приводит и употребление виски и других крепких напитков. Но из-за высокого градуса они медленно всасываются кровеносной системой, так как подавляют работу клеток желудка.

Профессор добавил, что игристые вина тоже приводят к быстрому опьянению – газация повышает всасываемость, из-за чего уже в первую минуту можно почувствовать действие спирта.

Ученый отметил, что многие люди во время застолья чередуют алкоголь с водой, так как это, по их мнению, помогает сохранить трезвость ума и избежать похмелья. Сосабовски утверждает, что этого нельзя делать, если речь идет о 40-градусных напитках. Такой прием понижает процент этанола вдвое – как раз до 20 градусов, что приводит к более стремительному опьянению.

Профессор подчеркнул, что по этой же причине нельзя запивать легкий алкоголь крепким.

Он порекомендовал пить водку, чтобы чувствовать себе «чуть менее скверно» на следующее утро. Однако единственный способ не перепить, по словам Сосабовски, – это не пить вообще.

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