«От Дальнего Востока до Берлина»: иркутян зовут присоединиться к созданию альбома ветеранов в честь 75 годовщины Победы

Иркутск, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2020 году через Иркутск пройдёт экспедиция «От Дальнего Востока до Берлина. Резервы человечества». Международная комплексная экспедиция посвящается 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. О подготовке к ней 10 июня на пресс-конференции рассказали участники акции.

Сейчас они, кстати, направляются из Владивостока в Москву. В прошлом году руководитель экспедиции Анатолий Васильев и начальник штаба Владимир Щербатюк проехали через всю страну и побывали в Японии, посвятив автопробег российско-японским отношениями. После зимовки 11 апреля 2019 года они стартовали по направлению в столицу. К экспедиции в каждом крупном городе присоединяются и лётчики малой авиации. Так, в Иркутске сейчас находятся читинские пилоты, которые намерены полетать над озером Байкал. В областном центре путешественники пробудут до 12 июня, затем через Нижнеудинск поедут в Красноярск. В Москву они ориентировочно прибудут 20 июля 2019 году с финишем в парке Горького, где будет проходить японский фестиваль.

Нынешняя экспедиция фактически является подготовкой к новому проекту, который будет проходить в 2020 году. Участники экспедиции намереваются проследовать от Владивостока до Берлина на двухэтажном автобусе на 75 мест. В каждом крупном городе он будет останавливаться на два дня, участники планируют встречаться с ветеранами.

– Проект посвящён тем солдатам, кто в 1945 году не дошёл до Берлина. Мы соберём фотографии и данные тех, кто погиб, и ветеранов, создадим альбом и привезём его к 8 мая к зданию рейхстага, где будут проводиться праздничные мероприятия. Так мы фактически «довезём» ветеранов до Германии, – рассказывают авторы проекта.

Альбом будет и в электронной версии. Отправить данные о своих родственниках, воевавших во время Великой Отечественной войны, можно уже сейчас через сайт проекта .