От Мурманска до Владивостока через Байкал: в феврале 2020 года стартует «Экспедиция-Трофи»

Мурманск, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Мурманске 23 февраля 2020 года стартует «Экспедиция-Трофи 2020» через всю Россию. Путь в более чем 17 тысяч км будет проходить от Мурманска до Владивостока через Кольский полуостров, Центральную Россию, Урал, Сибирь, Байкал, БАМ, Дальний Восток. В этот раз участники отправятся на поиски «героев настоящего», чтобы создать национальную «Галерею героев»: – В современном мире молодому поколению сложно выбрать правильный путь, не запутавшись в многообразии ложных кумиров. «Герои настоящего» – образцы для подражания, те, с кого стоит брать пример. Они преображают мир вокруг себя, делая его лучше и совершеннее. Задача участников «Экспедиции-Трофи 2020» – найти их и рассказать о них другим. Впоследствии каждый герой сможет стать частью «Галереи Героев», созданной командой «Экспедиции», – говорят организаторы. Участники экспедиции прибывают из разных стран, для того чтобы увидеть многогранную Россию, испытать себя, стать новыми героями. Командная работа, сплоченный коллектив и взаимовыручка ­– важные условия для успешного прохождения этого непростого пути. Организаторы «Экспедиция-Трофи 2020» подготовили различные мероприятия для участников: «ПиРовоз» – это развивающий нетворкинг в вагонах поезда, который пройдет с 1 по 3 марта 2020 года по маршруту от Екатеринбурга до Иркутска. Пассажиров ждет множество мастер-классов, выступлений участников и общение с единомышленниками.

Для юных путешественников подготовлена познавательная «Экспедиция 2020 Юниоры», в которой участники научатся принимать решения, договариваться и работать вместе. Это станет уникальным самостоятельным опытом для каждого. О таком помнят всю жизнь.

Фестиваль «взрослых детей» на Байкале «Тающее сердце» – это как «Burning Man», только на льду. Участников ждет множество положительных эмоций и впечатляющих сюрпризов.

Форумы успешных романтиков будут проходить в каждом городе маршрута и объединят ярких личностей, сумевших добиться высоких результатов в бизнесе и желающих поделиться своим опытом и знаниями. Гостей форумов, помимо бизнес-части с нетворкингом, ждут пресс-конференции с командами экспедиции, презентации «героев настоящего» и юниоров. Для идеолога и основателя «Экспедиции» Александра Кравцова это не просто проект, а нечто большее. Объединяя успешных романтиков всей России, он создал целое сообщество единомышленников, способных изменить мир к лучшему, начиная с малого – с себя. КООРДИНАТЫ Оставить заявку на участие и узнать подробную информацию можно на сайте et2020.ru или по телефону: 8-985-316-33-55. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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