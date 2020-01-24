|Общество
|24.01.2020
|
|
От Мурманска до Владивостока через Байкал: в феврале 2020 года стартует «Экспедиция-Трофи»
|
Мурманск, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Мурманске 23 февраля 2020 года стартует «Экспедиция-Трофи 2020» через всю Россию. Путь в более чем 17 тысяч км будет проходить от Мурманска до Владивостока через Кольский полуостров, Центральную Россию, Урал, Сибирь, Байкал, БАМ, Дальний Восток.
В этот раз участники отправятся на поиски «героев настоящего», чтобы создать национальную «Галерею героев»:
– В современном мире молодому поколению сложно выбрать правильный путь, не запутавшись в многообразии ложных кумиров. «Герои настоящего» – образцы для подражания, те, с кого стоит брать пример. Они преображают мир вокруг себя, делая его лучше и совершеннее. Задача участников «Экспедиции-Трофи 2020» – найти их и рассказать о них другим. Впоследствии каждый герой сможет стать частью «Галереи Героев», созданной командой «Экспедиции», – говорят организаторы.
Участники экспедиции прибывают из разных стран, для того чтобы увидеть многогранную Россию, испытать себя, стать новыми героями. Командная работа, сплоченный коллектив и взаимовыручка – важные условия для успешного прохождения этого непростого пути.
Организаторы «Экспедиция-Трофи 2020» подготовили различные мероприятия для участников:
Для идеолога и основателя «Экспедиции» Александра Кравцова это не просто проект, а нечто большее. Объединяя успешных романтиков всей России, он создал целое сообщество единомышленников, способных изменить мир к лучшему, начиная с малого – с себя.
КООРДИНАТЫ