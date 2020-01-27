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Общество
28.01.2020

Отделение диализа откроют в Тайшетской районной больнице

Тайшетский район, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшетской районной больнице будет открыто отделение диализа. Этого удалось добиться после обращения депутата Законодательного собрания Иркутской области Натальи Дикусаровой в региональное министерство здравоохранения.

Как сообщает пресс-служба депутата, в Дорожную карту по развитию диализной службы Иркутской области были внесены соответствующие изменения.

- Ко мне в приемную обратилась жительница Тайшетского района, которой была необходима экстренная помощь в связи с заболеванием почек. Была решена проблема с проведением операции в областном центре, после которой встал вопрос о необходимости проведения диализа. Тогда и выяснилось, что это – проблема для жителей нашего района, ближайшие центры диализа в городах Зиме и Братске. Это не единственное подобное обращение, потому и была поставлена задача открыть отделение в Тайшете, - сообщила Наталья Дикусарова.

Диализ - это процедура, которая заменяет некоторые функции почек. Цель терапии: удаление из организма продуктов обмена веществ, лишней жидкости, и поддержание сбалансированного количества химических соединений и других веществ в организме. Без такой терапии пациенты, у которых неработающие почки, не выживали бы.

Вопрос по такого вида медицинской помощи больным давно назрел, и решение проблемы даст возможность жителям Тайшетского, Чунского, Нижнеудинского, Тулунского районов, а также жителям Красноярского края, проживающим в населенных пунктах, расположенных недалеко от Тайшета, проходить сложную процедуру в непосредственной близости от места их жительства.

- Как правило диализ необходимо проводить несколько раз в неделю, поэтому сложно недооценить важность открытия отделения в Тайшете, - отмечает Дикусарова. - Сейчас тайшетцам приходится ехать в Зиму, Братск или даже в Красноярский край, где находятся ближайшие отделения диализа. Дальние расстояния, сложности с проездом и проживанием не могут способствовать реабилитации пациентов с тяжелым заболеванием почек. Кроме того, далеко не каждый больной может самостоятельно добраться до диализного центра, чтобы пройти процедуру: как правило, ему необходимо медицинское сопровождение. Мы посчитали очень важным решить этот вопрос – необходимо «приблизить» важную медицинскую услугу к населению.

Согласно Дорожной карте, будут приобретены аппараты «искусственная почка», системы водоподготовки, медицинские кресла.

Открытие отделения планируется в третьем квартале 2021 года.

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Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
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