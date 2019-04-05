Отделение гемодиализа откроется на базе Зиминской городской больницы в 2019 году

Зима, 7.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Отделение гемодиализа с восемью аппаратами «искусственной почки» будет открыто на базе ОГБУЗ «Зиминская городская больница» в третьем квартале 2019 года.

Ход подготовки отделения к открытию проверил министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко, сообщает пресс-служба губернатора.

В мае 2018 года утверждена дорожная карта по развитию диализной службы в Иркутской области на 2018-2021 годы. Согласно документу, предполагается открытие нескольких государственных отделений гемодиализа, в том числе в Зиме.

Главный врач Зиминской городской больницы Наталья Наливкина доложила, что в отделении будут проходить процедуру гемодиализа пациенты с хронической почечной недостаточностью, проживающие в Зиминском, Тулунском, Куйтунском, Балаганском, Заларинском, Нукутском, Аларском районах и Саянске. Сейчас на территории этих муниципальных образований проживает 76 пациентов, нуждающихся в амбулаторном гемодиализе.

Отделение амбулаторного гемодиализа оборудуют восемью аппаратами «искусственной почки», которые будут работать в три смены. Кроме того, в зиминском отделении впервые в Иркутской области к каждому аппарату будет подключена система информационного мониторирования, данные которого будут в режиме онлайн передаваться специалистам Иркутской областной клинической больницы.

Сейчас в здании, в котором планируется размещение отделения диализа, проводятся ремонтные работы. Здание введено в эксплуатацию в 1961 году, передано больнице в 2013 году. Общая площадь отделения 473 квадратных метра. Перед началом проведения ремонтных работ было произведено обследование помещения, а также выполнена проектно-сметная документация.

– Силами больницы уже заменены оконные и дверные проемы в восьми помещениях, в которых планируется размещение диализных залов, в перегородках и стенах между диализными залами выполнены сквозные оконные проемы, выполнены работы по устройству полов из керамической плитки в восьми диализных залах, – сообщила Наталья Наливкина. – В настоящее время мы приступили к выполнению отделочных работ в помещениях, устройству канализации в диализных залах и другим работам.

Три врача больницы прошли обучение на базе Иркутского государственного медицинского университета на кафедре госпитальной терапии по дисциплине «нефрология». Сейчас сформированы заявки на оборудование для оснащения отделения гемодиализа диализными креслами, аппаратами для гемодиализа и системами водоподготовки. На эти цели выделено более 12 млн рублей.

Напомним, в марте этого года открылось отделение диализа в Ангарской больнице скорой медицинской помощи.