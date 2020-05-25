Отделение Ивано-Матренинской детской больницы стало временным домом для медперсонала ковидного госпиталя «инфекционки»

Иркутск, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Отделение медицинской реабилитации для пациентов с соматическими заболеваниями иркутской городской Ивано-Матренинской детской больницы переоборудовано под гостиницу для медперсонала областной инфекционной больницы.

Как сообщает пресс-служба губернатора, это отделение расположено на 23-м километре Байкальского тракта. Отработав сутки в больнице, в красной (ковидной) и в желтой (для пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония») зонах, медики восстанавливают силы в этом живописном месте. Сейчас в гостинице проживают четверо медиков из красной и 14 – из желтой зоны.

Все они обеспечены четырехразовым бесплатным питанием. Родные могут передавать им вещи, но не лично, а через старшую медицинскую сестру, которая организует обработку передачи, перед тем как отдать ее адресату.

– Сейчас мы работаем именно в режиме гостиницы, – уточнила заведующая отделением Алеся Пономарева. – Инфицированных COVID-19 на территории нет. Все медики регулярно, не реже одного раза в неделю сдают анализы. Те, кто работает в красной зоне, живут в отдельном корпусе и никак не пересекаются с другими постояльцами.

Два раза в день старшая медсестра Александрина Ефремова разносит всем термометры и фиксирует показания в специальном журнале.

– Это же медики, они прекрасно понимают, что необходимо беречь себя и окружающих, – отметила она. – Поэтому никаких нарушений режима или социальной дистанции замечено не было. Живут все по одному в комнате.

Меры безопасности предприняты не только в жилых корпусах, но и в столовой.

– Прием пищи – строго по графику, – рассказала старшая смены поваров Полина Зеленко. – После каждого посетителя зала стол и стул дезинфицируются. Посуда также тщательно дезинфицируется.

– С родными общаемся только по телефону, – подтвердила факт полной самоизоляции медицинская сестра ковидного госпиталя инфекционной больницы Марина Шепотило. – Моей маме – за 80. Поэтому я живу здесь, чтобы ее не заразить. Она все понимает, но скучает, конечно. И гордится, что я выполняю свой долг. А здесь очень хорошо все организовано. По-домашнему вкусное питание, есть все необходимые средства гигиены. А еще лесной воздух, тишина. Здесь душой отдыхаешь и в смену выходишь полная сил.