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16.08.2018

Отдых в Хургаде - варианты времяпровождения

Египет, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Если вы собираетесь отправиться на отдых на самый старейший курорт Египта, начавший первым массово принимать у себя гостей со всего мира, то есть в Хургаду, вам будет полезно узнать доступные варианты времяпрепровождения. Рассмотрим основные моменты.

Когда отправиться в путешествие?

Решение купить путевку в Хургаду будет верным всегда. Даже в наиболее жаркие летние месяцы благодаря дующему с моря легкому ветру перенести высокие температуры будет легче.

Впрочем, если ваше путешествие должно проходить вместе с детьми, от летних поездок все же стоит отказаться.

Как провести свободное время?

Хургада традиционно считается семейным курортом Египта. Однако ночных развлечений тут также невероятно много: вы можете оправиться и в клуб, и в казино, и в круглосуточный ресторан с живой музыкой и восточными танцами живота. Всей семьей следует посетить световое и музыкальное шоу Поющие Фонтаны.

Обязательно побывайте в знаменитом дворце «Тысячи и одной ночи». Этот центр отдыха выполнен в стиле легендарного Диснейленда. Тут организуются и театрализованные шоу, и тематические празднования, переносящие гостей во времена Древнего Египта.

Если вам по душе – экскурсионный отдых, то в городе вас также ожидает множество доступных возможностей. Хургада находится в относительной близости от Луксора и его достопримечательностей. Если вы не хотите покидать пределов курорта, отправляйтесь осматривать такие объекты, как:

  • Собор Египетских коптов-христиан;
  • Мечеть Абдульхасана Эльшази;
  • Музей Красного моря.

Традиционные варианты развлечения: погружения на морское дно в специальных капсулах, катания на серфах и водных лыжах, поездки на острова кораллов. Настоящая гордость местных жителей – известное подводное судно под названием Синдбад. Купите билет, и вы опуститесь на глубину в десятки метров и через специальные смотровые окна сможете понаблюдать за морскими обитателями.

Поклонникам шопинга мы посоветуем совершить визит на восточный рынок Хургады. По довольно доступной цене вы можете купить тут любые национальные товары и сувениры – от украшений из серебра до специй, от статуэток из алебастра до папирусов. Не забывайте о возможности торговаться. Грамотный торг позволит вам снизить стоимость буквально любого товара на 30-40%. Исключения составляют только те изделия, которые имеют ценники – в таком случае их цена будет фиксированная.

Если вы хотите организовать замечательный отдых в Хургаде, обязательно распланируйте маршрут путешествия. Если вы не можете сделать это своими силами, воспользуйтесь помощью гида при отеле.

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