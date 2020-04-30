Открылась электронная выставка иркутского краеведческого музея «Далеко, в глубоком тылу…»

Иркутская область, 5.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной краеведческий музей подготовил электронную версию выставки «Далеко, в глубоком тылу…».

Каждый, кто интересуется историей Иркутской области в годы Великой Отечественной войны, может получить информацию о вкладе иркутян в победу – в тылу и на фронте, сообщает пресс-служба музея.

На выставке в фотографиях и копиях документов представлены разделы: промышленность, иркутские предприятия в годы войны, сельское хозяйство, быт жителей Иркутской области, медицина и военные госпитали, организации культуры, науки и образования, показаны иркутяне на фронтах Великой Отечественной войны, как встретили иркутяне 9 мая 1945 г.

Ранее выставка «Далеко, в глубоком тылу…» была представлена на планшетах и экспонировалась в муниципальных образованиях Иркутской области: музеях, библиотеках и культурно-досуговых учреждениях. Сейчас выставка доступна в соцсетях и на сайте музея.