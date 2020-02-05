Памятник Вере, Надежде, Любови и матери их Софии может появиться в Иркутске

Иркутск, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске у храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в микрорайоне Лисиха планируется установить памятник этим христианским святым. Этот вопрос сейчас обсуждается, рассказал архитектор Андрей Красенников 4 февраля на сессии по соучаствующему проектированию по программе «Формирование комфортной городской среды».

Уже в 2021 году вокруг храма предполагают «пробить» крестный ход, а рядом обустроят небольшой огородик для прихожан и школьников. В следующем году планируют благоустроить не только территорию возле храма, но и весь сквер в форме треугольника. По его периметру пустят велодорожку, сохранив существующую внутри тропиночную сеть. Также предусмотрена и детская велодорожка.

Для детей предлагают сделать веревочный парк «Лисья тропа», а тему близости к природе поддержать «железным лесом» – элементами освещения, которые напоминают стволы деревьев. Подсветку сделают и для крон деревьев.

Перепады рельефа в этой местности предлагают использовать под создание террасированных дорожек с уединёнными уголками.