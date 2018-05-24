Парфюмерная мода – 2018: актуальные ароматы и синтез с искусством

Российская Федерация, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В парфюмерии, как и во многих других вещах, есть своя мода. Эксперты этого рынка прогнозируют в 2018 году несколько интересных актуальных тем, одни из которых можно назвать новыми, а другие вернувшимися, но уже со свежими современными веяниями.

Итак, модная обозначенная тема в парфюмерии этого сезона – розовый аромат. Производители приготовили для поклонниц этого запаха продукцию, которая несет в себе всю нежность розы, с привкусом свежего ветра, вперемежку с ягодами и фруктами, с бальзамами и пряностями. Вариантов очень много.

Актуально спортивное направление. Здесь ароматами правит цитрус, мята и имбирь.

Весенне-летнее предложение – «зеленый» тренд. Он будет украшен ароматами спелых фруктов и овощей, цветущего сада и полевых растений. Присутствовать в этом великолепии запахов будут нотки свежести и дождя.

К слову, ценителей парфюма достаточно в любом населенном пункте. Если интересуют новинки элитной парфюмерной продукции и безупречная не выходящая из моды классика, стоит обратить внимание на интернет-магазин парфюмерии p-shik.ru. Здесь можно найти широкий выбор дорогих и бюджетных ароматов, специалисты компании предоставляют для клиентов безупречный сервис. Парфюмерию можно купить, сделав всего лишь несколько кликов на сайте. Жители Москвы свой заказ могут получить в течение дня, а клиентам из других территорий доставка будет сделана «Почтой России».

Еще одно актуальное предложение этого сезона – противовес настоящему. Парфюмеры в своих ароматах постарались передать бескомпромиссный металлический блеск и латексную искусственность. Парфюм странный и понятный больше нишевой аудитории, но постепенно все-таки расширяющий свои границы.

Летнее время открывает новые солнечные ароматы. Они напоминают разнообразные пляжные коктейли, навевают запахом раскаленного песка, проскальзывают здесь даже нотки санскрина (солнцезащитного крема).

Производители обещают, что много интересных ароматов будет выпущено в небольших флакончиках, а значит, будет шанс приобрести всю понравившуюся парфюмерную коллекцию. Также негабаритные флаконы порадуют тех, кто любит смешивать ароматы для себя и друзей самостоятельно.

Еще одна тенденция, которую отмечают специалисты на протяжении нескольких последних лет, - парфюмерия снова становится искусством. Она представляется на разных выставках, о ней выступают с лекциями. Парфюмерная тематика и продукция – составная часть многих фестивалей и перфомансов. Появляется в продаже хорошие качественные книги о парфюмерии. Потребителей теперь нужно не только снабжать, но и красиво и интересно развлекать.