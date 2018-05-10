Парламентарии Приангарья поучаствовали в торжествах ко Дню Победы

Иркутская область, 10.05.17 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка и парламентарии приняли участие в торжествах, посвященных 73-й годовщине Великой Победы, которые прошли в Иркутске 9 мая.

Спикер областного парламента прошел в праздничной колонне по центральным улицам города – в одном строю шли люди разного возраста, ветераны боевых действий, сотрудники различных предприятий, представители общественности. В праздничных мероприятиях также приняли участие депутаты Законодательного собрания региона – Эдуард Дикунов, Сергей Бабкин, Алексей Козюра, Артем Лобков, Геннадий Нестерович, Владимир Новожилов, Ольга Носенко, Ирина Синцова. На сквере имени Кирова к колонне присоединились ветераны Великой Отечественной войны и почетные граждан Иркутска.

Затем состоялся митинг у мемориала «Вечный огонь Славы».

– Двести тысяч жителей Иркутской области прошли по фронтовым дорогам. Больше половины из них так и не вернулись в семьи, не увидели своих родных. Пройдут годы и десятилетия. Нас сменят новые поколения людей. Но сюда, к Вечному огню будут приходить наши внуки и правнуки. Сюда будут приносить цветы, и приводить детей. Здесь, думая о прошлом, и мечтая о будущем, люди будут вспоминать тех, кто погиб, защищая вечный огонь жизни. Вечная память героям! Вечная признательность и низкий поклон тем, кто хранит память о них! – подчеркнул Сергей Брилка, выступая перед собравшимися.

Он также призвал молодежь помнить о подвиге ветеранов и быть достойными продолжателями славы своих дедов и прадедов. Вместе с участниками митинга председатель Законодательного собрания возложил гирлянды к мемориалу «Вечный огонь славы», а также цветы к памятнику дважды Герою Советского Союза А.П. Белобородову.

Как сообщает пресс-служба ЗС, депутаты вместе с сотнями иркутян стали зрителями торжественного прохождения колонн силовых структур. Участие в нём приняли более 1 тысячи человек и 14 единиц техники, в том числе бронеавтомобиль повышенной защищённости «Тайфун» и грузомакет зенитно-ракетного комплекса С300 «Фаворит». Завершились торжества шествием «Бессмертный полк». Спикер Сергей Брилка вместе с жителями Приангарья также отдал дань памяти родным и близким – всем тем, кого опалила война.