Пасхальные богослужения в Иркутской области пройдут за закрытыми дверями

Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области ради профилактики распространения коронавируса с 16 по 30 апреля ограничили доступ прихожан в храмы. Об этом со ссылкой на секретаря епархиального совета Иркутской епархии Стефана Бажкова сообщает пресс-служба губернатора.

В храмах и приходских объектах могут находиться только священнослужители и люди, без которых невозможны богослужения и функционирование храмовых зданий. Митрополит Иркутский и Ангарский, временно управляющий Братской епархией Максимилиан уже направил письма об этом решении настоятелям Иркутской, Братской и Саянской епархий.

Для верующих будет организована онлайн-трансляция праздничных ночных богослужений на телеканалах АИСТ, ИГТРК и в сети интернет.

Напомним, в Иркутской области подтверждено 54 случая заражения коронавирусной инфекцией, 45 пациентов проходят лечение, из них 38 госпитализированы, семь находятся дома. Ещё семь человек выписаны из стационара, двое скончались. Из 54 заболевших 10 – дети до 17 лет. Почти у 47% всех пациентов инфекция протекает бессимптомно, при этом они сами являются источниками заражения для окружающих.

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