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05.10.2018

Павлу Воле в Иркутске пришлось обратиться в больницу из-за проблем со здоровьем

Иркутск, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 4 октября с концертом выступил известный комик Павел Воля. Позже в СМИ появились сообщения о том, что артист попал в больницу с аппендицитом. Оказалось, что это не совсем так, ситуацию в своём инстаграме разъяснил сам Павел Воля.

Он отметил, что действительно обратился к иркутским медикам, поскольку у него разболелся живот.

Врачи осмотрели известного пациента и вынесли вердикт, что с ним всё в порядке.

Кстати, перед концертом Павел Воля успел побывать на озере Байкал в Листвянке.

После Иркутска у комика запланировано выступление в Красноярске, которое должно состояться 5 октября.

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