Павлу Воле в Иркутске пришлось обратиться в больницу из-за проблем со здоровьем

Иркутск, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 4 октября с концертом выступил известный комик Павел Воля. Позже в СМИ появились сообщения о том, что артист попал в больницу с аппендицитом. Оказалось, что это не совсем так, ситуацию в своём инстаграме разъяснил сам Павел Воля.

Он отметил, что действительно обратился к иркутским медикам, поскольку у него разболелся живот.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Журналисты, не пишите. Люди, не звоните. Я ок. Спасибо всем за участие. Сон. Публикация от Павел Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial) 4 Окт 2018 в 12:05 PDT

Врачи осмотрели известного пациента и вынесли вердикт, что с ним всё в порядке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ЗИМАААААААААА!!! Публикация от Павел Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial) 3 Окт 2018 в 10:58 PDT

Кстати, перед концертом Павел Воля успел побывать на озере Байкал в Листвянке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Очень маленький я говорю огромное СПАСИБО за сегодняшний концерт в Иркутске. Публикация от Павел Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial) 4 Окт 2018 в 9:00 PDT

После Иркутска у комика запланировано выступление в Красноярске, которое должно состояться 5 октября.