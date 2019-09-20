Пенсионеры подтопленного Нижнеудинска получили почти 10 тонн овощей благодаря депутатам ЗС

Нижнеудинск, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Почти 10 тонн овощей бесплатно получили пенсионеры Нижнеудинска, пострадавшего в результате паводка этим летом. Обращение за помощью поступило к председателю Законодательного собрания Приангарья Сергею Соколу в ходе приема по личным вопросам.

Как сообщает пресс-служба ЗС, вопрос удалось решить оперативно – откликнулся депутат областного парламента Степан Франтенко, первый заместитель генерального директора СХ ПАО «Белореченское». В Нижнеудинск был отправлен грузовик с овощами – картофелем, морковью, капустой, свеклой.

– У людей затопило не только дома, но и огороды, погиб весь урожай. Пенсионерам в такой ситуации особенно тяжело. Мы рассчитываем, что это начинание поддержат и другие сельхозпроизводители региона, – сказал председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол.

Распределением груза на месте занимался совет ветеранов Нижнеудинска, руководитель которого Зинаида Брылева и обратилась в поисках решения проблемы к Сергею Соколу. По ее словам, получателями помощи стали около ста человек.