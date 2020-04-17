Первые лица города и области поздравляют жителей Приангарья с праздником Пасхи

Иркутская область, 19.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Первые лица Иркутской области и города Иркутска поздравляют жителей региона с праздником Пасхи.

Уважаемые жители Иркутской области!

От имени депутатов регионального парламента поздравляю вас с праздником Пасхи!

Этот самый важный христианский праздник символизирует обновление жизни, милосердие и сострадание, любовь к ближнему. Пасхальные традиции давно и прочно вошли в жизнь нашего общества, утвердив непреходящие духовные и нравственные ценности.

Празднование Пасхи объединяет многих жителей Иркутской области, способствует развитию межконфессионального диалога, укреплению взаимопонимания, достижению терпимости и уважения.

Искренне желаю вам мира, добра, здоровья и благополучия! Пусть этот светлый праздник принесет в каждый дом надежду и веру в лучшее.

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников

Дорогие иркутяне!

Примите поздравления со Светлой Пасхой! На протяжении многих веков этот великий христианский праздник символизирует торжество жизни, заключает в себе особый нравственный смысл. Объединяя людей вокруг истинных ценностей, он дарит свет надежды и веры в будущее, пробуждает в нас самые искренние и светлые чувства.

В эти дни принято проявлять милосердие к тем, кто нуждается в этом больше всего. Сегодня, когда весь мир переживает сложное время, как никогда важны помощь, поддержка и взаимовыручка. Позаботьтесь о своих близких, помогите тем, кто рядом с вами! Только так, объединив усилия, можно преодолеть жизненные трудности.

Мира и благополучия вам и вашим семьям! Берегите себя и своих близких.

Вице-мэр города Иркутска, временно исполняющий полномочия главы администрации города Иркутска Руслан Болотов

Председатель думы города Иркутска, временно исполняющий полномочия главы города Иркутска Дмитрий Ружников