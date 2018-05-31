Первые лица Иркутской области поздравляют с Днём защиты детей

Иркутская область, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Жителей Иркутской области поздравляют с Днём защиты детей. Уважаемые жители Иркутской области! Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с Международным днем защиты детей! Этот праздник с нетерпением ждут все ребятишки, так как начинаются самые любимые и самые длинные летние каникулы. Но для взрослых этот день – напоминание об ответственности за судьбу всех детей, призыв сделать все возможное для защиты детства. Основной смысл жизни любого человека – вырастить и воспитать детей, оставить после себя продолжение на земле. Поэтому мы, взрослые, должны безмерно любить и беречь от проявлений зла и несправедливости своих детей. От того, какими людьми они станут, зависит будущее нашего государства, нашего региона и, наконец, каждого из нас лично. Для Правительства Иркутской области особо важными являются такие направления деятельности, как охрана материнства и детства, поддержка семей региона, защита прав ребенка, развитие образования и здравоохранения, творческое, спортивное, патриотическое воспитание детей. Для успешного решения этих задач необходимо объединить усилия государства, бизнеса и общественных организаций – всех, кто неравнодушен к судьбе подрастающего поколения. От всей души желаю всем жителям Иркутской области доброго здоровья, благополучия и успехов. Всем ребятам – чистого неба, яркого солнца, любви близких людей, и чтобы каждый из них обязательно вырос добрым, хорошим и счастливым человеком! Губернатор Иркутской области Сергей Левченко Уважаемые жители Иркутской области, дорогие земляки! От имени депутатского корпуса Законодательного собрания региона сердечно поздравляю вас с Международным днем защиты детей! Этот замечательный праздник, который мы отмечаем в первый день лета, объединяет всех людей, независимо от возраста, национальности и гражданства. Ведь речь идет о самом дорогом, что есть в жизни каждого человека – о детях. Ради них мы строим города и сохраняем мир, они – наше будущее и радость в настоящем. Отрадно видеть, что за последние годы ребятишек в Приангарье становится все больше. Во многом, это результат продуманной государственной политики по поддержке материнства и детства. И сейчас перед нами – депутатским корпусом Приангарья, всеми взрослыми людьми, стоит задача создать благоприятные условия для развития и воспитания подрастающего поколения. Чтобы дети росли здоровыми и имели возможность оперативно получать высококвалифицированную медицинскую помощь, чтобы были сильными и могли заниматься спортом. Сегодня мы делаем все возможное, чтобы в каждом поселке, в каждом районе больших городов у ребятишек была своя бесплатная спортивная площадка. Мы хотим, чтобы дети выросли образованными и вкладываем деньги в строительство новых современных школ, поддерживаем молодых и опытных педагогов, создаем условия для обеспечения кадрами отдаленных территорий. Безусловно, гармоничное развитие личности невозможно без воспитания представлений о прекрасном и эстетике, об общечеловеческих ценностях. И поэтому мы поддерживаем развитие местных домов культуры, развиваем библиотечные сети. Даже проект «Комфортная городская среда» направлен на то, чтобы дети имели возможность играть на красивых и удобных площадках ухоженных городов и поселков. Не случайно, в этот же день – 1 июня, с 2013 года отмечается и Всемирный день родителей. Ведь именно родители несут ответственность за воспитание и защиту детей, за то, чтобы полное и гармоничное развитие их личности происходило в атмосфере счастья, любви и понимания. Именно родители – главные учителя для своих детей, они готовят их к счастливой, полноценной и продуктивной жизни. В этот по-настоящему праздничный день, хочу пожелать всем вам, своим землякам, искренней радости и солнечных дней, наполненных детским смехом. Чтобы вас окружали любовь, тепло и забота, чтобы вы дарили их своим близким, становясь источником света для всех, кто вас окружает. Будьте здоровы и счастливы! Председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Брилка ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... заксобрание

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