|Общество
|01.09.2019
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Первые лица Иркутской области поздравляют учеников и педагогов с Днем знаний
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Иркутская область, 1.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Сегодня, 1 сентября, в образовательных учреждениях Приангарья начался новый учебный год.
Уважаемые педагоги! Дорогие ученики и родители!
Примите искренние поздравления с началом нового учебного года, с Днем знаний!
В этом году 1 сентября в школы Иркутской области придет около 35 тысяч первоклассников: для них начинается новый жизненный этап – школьные годы, где ждут удивительные открытия, интересные встречи, глубокие знания. Наш общий праздник дорог каждому, все мы когда-то впервые переступили порог школы. Особенно это приятно и первоклассникам, и будущим выпускникам, и педагогам, если школа – новая, как будет в поселке Усть-Уда, в селе Тутура Жигаловского района, в микрорайоне Лесном в Иркутске. В поселке Кривая Лука Киренского района откроется после реконструкции малокомплектная школа.
Всего в 2019 году в Иркутской области строится 20 школ, капитально ремонтируем 38. На строительство, реконструкцию и капремонт учреждений образования из регионального бюджета было выделено 5,3 млрд рублей.
Особое внимание Правительство Иркутской области уделяет 33 школам, оказавшимся в зоне паводков. Их тщательно обследовали специалисты, после этого было принято решение о ремонте: высушены стены, заменены полы, провели гидроизоляцию. Все они получат новое учебное оборудование и пищеблоки.
Хочу выразить слова благодарности и глубокой признательности всем педагогам и руководителям образовательных организаций области. Искренне желаю всем работникам образования, педагогам и ученикам успешного учебного года, уверенности в своих силах, новых свершений, осуществления смелых замыслов и ярких открытий!
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко
Уважаемые жители Иркутской области!
От имени депутатов Законодательного собрания поздравляю школьников и студентов, родителей, педагогов с Днем знаний!
Это замечательный и очень торжественный праздник. Сотни и тысячи ребят придут сегодня на школьные линейки в городах и поселках Иркутской области, поздравят своих наставников. Больше всех, уверен, волнуются первоклассники. Для них это особый, ответственный день – первое знакомство с классом, с учителем, с новыми друзьями.
К началу учебного года во многих школах и детских садах региона проведен ремонт, строятся и проектируются новые здания. Выделение достаточного объема средств на строительство и ремонт образовательных учреждений, поддержка педагогов, особенно на селе, школьное питание – все эти вопросы находятся на постоянном парламентском контроле.
Наша задача – создать для учащихся комфортные условия, поскольку школа закладывает важный фундамент для жизненного успеха.
Желаю всем школьникам и студентам удачи в новом учебном году, усидчивости, хороших отметок, а педагогам и родителям – терпения и понимания!
Председатель Законодательного собрания Сергей Сокол
Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем знаний! С началом нового учебного года!
1 сентября для нашей страны является любимым и по-настоящему семейным праздником, с ним связаны самые трогательные воспоминания. Мамы и папы, бабушки и дедушки готовятся к школе вместе со своими детьми.
Особые поздравления – нашим первоклассникам! В этом году за парты впервые сядут более девяти с половиной тысяч ребят.
Отдельно хочу поблагодарить наших уважаемых педагогов! Вы не просто учите детей, передаете им свой бесценный опыт, но и вкладываете в них частицу своей души. Благодаря вашему профессионализму иркутские школьники и студенты занимают первые места на всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах, блестяще показывают себя на конференциях разного уровня!
Мы, со своей стороны, делаем все, чтобы создать в Иркутске достойные условия для детей и работников сферы образования. Оказываем социальную поддержку молодым специалистам, ведем строительство и ремонт школ, детских садов. Открытие новых учреждений образования к 1 сентября за последние четыре года стало доброй традицией в Иркутске. В этом году для учеников распахнут свои двери школа в микрорайоне Лесной, новый учебный блок гимназии №25, капитально отремонтированные школы №8 и №9. Начнут свою работу сразу три детских сада – на улицах Касаткина, Академика Бурденко и в 20-м Советском переулке, спортивный блок на территории школы №29.
Дорогие иркутяне!
Пусть новый учебный год радует новыми свершениями, открытиями и успехами! Желаю школьникам, студентам и преподавателям высоких результатов и творческих побед!
Мэр Иркутска Дмитрий Бердников
Дорогие ребята! Уважаемые учителя иркутских школ, преподаватели колледжей и вузов, все, кто посвятил себя работе в сфере образования!
Поздравляю вас с Днем знаний и с началом учебного года!
По традиции сначала мы обращаемся со словами благодарности к педагогам – людям, которые выбрали столь непростую и трудоемкую профессию. Работа учителя всегда требует полной самоотдачи, абсолютного погружения не только в образовательный процесс, но и в воспитание детей. Ведь педагоги своим примером и мудростью определяют те жизненные ориентиры и ценности, которыми молодежь будет пользоваться всю дальнейшую жизнь.
Иркутск гордится городским педагогическим сообществом, в которое входят заслуженные учителя России, именитые и опытные наставники. Благодаря вам внедряются современные методики обучения, совершенствуется оснащение школ, колледжей, организаций высшего образования, растет их авторитет и востребованность.
Депутаты Думы Иркутска поддерживают все начинания, которые позволят обеспечить областной центр ресурсами для предоставления максимально качественных условий для учебы детей и подростков, их развития, возможности заниматься творчеством, спортом, наукой. Так, многие депутаты учредили специальные премии для отличников и лучших учителей. На наш взгляд, эти стипендии становятся хорошим стимулом для дальнейшей работы.
Желаю всем школьникам, особенно первоклассникам и выпускникам, отличной успеваемости и успехов во всем. Педагогам – терпения, крепкого здоровья, удовольствия от своей работы. Хорошего настроения и всего наилучшего! С праздником!
Председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев