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16.06.2019

Первые лица Приангарья поздравляют медицинских работников региона с профессиональным праздником

Иркутская область, 16.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, как и по всей России, в третье воскресенье июня традиционно отмечается День медицинского работника. Первые лица региона поздравляют представителей сферы здравоохранения с профессиональным праздником.

Уважаемые работники здравоохранения Иркутской области!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем медицинского работника, а также слова глубокой благодарности и восхищения вашим трудом!

Медицинские работники – это люди, обладающие уникальным сочетанием высокого профессионализма и лучших человеческих качеств. Ваш труд – большая ответственность, ежедневный, ежеминутный подвиг во имя здоровья и сохранения жизни.

В медицинских организациях Иркутской области работают более 11,5 тысячи врачей и около 27 тысяч человек – медицинского персонала. Сегодня здравоохранение Приангарья шагнуло вперед благодаря реализуемым национальным проектам и программам регионального и федерального уровня. Вы пишите новую историю медицины Иркутской области. В каждом муниципалитете, даже в самых отдаленных территориях медицинские учреждения получают значительные объемы бюджетных средств.

Последние три года в здравоохранении Приангарья прошли под флагом всестороннего развития: строительства новых больниц, поликлиник, ФАПов, капитальных ремонтов существующих объектов, оснащения современным высокотехнологичным медицинским оборудованием и обеспечением кадрами. Жители региона видят, чувствуют заботу государства через ваши надежные руки и чуткое сердце. Правительство Иркутской области, министерство здравоохранения гарантируют медицинским работникам достойные условия труда и заработной платы.

Пусть работа приносит вам желаемые результаты – спасенные жизни и выздоровление пациентов. Пусть каждый новый день несет в себе радость, надежду, а также искреннюю признательность ваших пациентов. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия! С днем медицинского работника!

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко

Уважаемые жители Иркутской области! Примите искренние поздравления с Днем медицинского работника!

Сегодня мы чествуем всех, кто посвятил свою жизнь одной из самых сложных и ответственных профессий – работников и ветеранов здравоохранения, сотрудников образовательных и научных медицинских учреждений. В Иркутской области в этой сфере трудятся около 40 тысяч человек.

Каждый день вы помогаете людям вернуть здоровье, сохранить активность и долголетие, спасаете жизни. Ваша работа требует исключительной компетентности, самоотдачи, отнимает много душевных сил. И сегодня мы выражаем вам благодарность и признательность!

От имени депутатов Законодательного Собрания Иркутской области и от себя лично желаю вам профессиональных успехов, энергии, здоровья, благополучия!

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол

Дорогие земляки! Поздравляю с Днем медицинского работника!

Это одна из самых благородных, значимых и сложных профессий. Она требует множества знаний и навыков, ответственности, выдержки, полной отдачи сил. Убежден, в медицину приходят по зову сердца! Невозможно работать в этой сфере, оставаясь равнодушным к людям. Профессия медика является истинным служением обществу.

Труд наших иркутских врачей, фельдшеров, медсестер, младшего персонала заслуживает самого высокого уважения. Это настоящие сподвижники своего дела! Следуя своим долгу и призванию, они всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Лучшие представители профессии прославляют имя Иркутска на всероссийском и международном уровнях. Благодаря высокой квалификации наших специалистов, столица Приангарья на протяжении многих лет является одним из крупных медицинских центров в стране.

Дорогие земляки! Желаю вам здоровья, благополучия и всего самого доброго! Сил и энергии для достижения поставленных целей!

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников

Уважаемые работники сферы здравоохранения! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Профессия медицинского работника – одна из самых уважаемых в мире и всегда будет оставаться благородной и востребованной. Эта работа неотделима от принципов гуманности и высокого профессионализма. Она требует полной самоотдачи, постоянного самоконтроля, выверенности каждого движения. Этот путь выбирают сильные, целеустремленные люди, готовые посвятить себя помощи другимени

Возвращая своим пациентам здоровье, вы дарите им полноценную жизнь и уверенность в своем будущем. Благодаря новейшим достижениям науки и современным технологиям, новым протоколам лечения, которые активно внедряются в медицинских учреждениях, ваш труд становится все эффективнее.

Примите слова искренней благодарности за ответственный подход к своему делу! Желаю вам благодарных пациентов, бодрости духа, сил и терпения, успехов во всех делах и начинаниях.

Председатель думы Иркутска Евгений Стекачев

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