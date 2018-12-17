Первые лица Приангарья выражают соболезнования в связи со смертью Владимира Соколова

Иркутск, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Первые лица Приангарья выражают соболезнования в связи со смертью руководителя иркутского «Театра пилигримов» Владимира Соколова.

Напомним, 17 декабря после тяжелой болезни ушел из жизни художественный руководитель и директор Иркутского областного государственного бюджетного учреждения культуры театр-студия «Театр пилигримов», композитор, актер и режиссер Владимир Соколов. «Телеинформ» присоединяется к приведенным ниже соболезнованиям.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью Владимира Игоревича Соколова.

Ушел из жизни известный композитор, талантливый педагог, виртуозный пианист, бессменный художественный руководитель тетра-студии «Театр пилигримов» Владимир Игоревич Соколов.

Творчество этого одаренного человека известно далеко за пределами Иркутска. Владимир Соколов был настоящим мастером своего дела. Мастером с большой буквы. Зрители всегда с нетерпением ждали его новых творческих работ. Его талант высоко оценен на российском и международном уровнях. Одна из значимых наград маэстро – медаль Папы Римского Иоанна Павла Второго за создание оперы «Аве Мария».

Владимир Игоревич был истинным иркутянином: он многое сделал для развития культуры в городе. Благодаря его преданности и верности искусству, имя нашего Иркутска громко звучало на различных мировых площадках. Уход Владимира Игоревича Соколова – невосполнимая потеря для всех нас. Он стал олицетворением целой эпохи в жизни города. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким, сподвижникам Владимира Игоревича. Примите слова искреннего сочувствия и поддержки.

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников

Ушел из жизни директор «Театра пилигримов» Владимир Игоревич Соколов. В Иркутской области и за ее пределами он был известен как видный театральный деятель, посвятивший себя творчеству. Уделял много внимания морально-нравственным аспектам воспитания молодежи, помогал молодым артистам проявить свой потенциал и сделал огромный вклад в развитие культурной сферы нашего региона, за что был удостоен множества наград. «Театр пилигримов» его усилиями достиг уровня профессионального, высоко оцененного учреждения культуры.

Нас безвременно покинул друг, наставник, хороший товарищ. Это тяжелая утрата. Но Владимир Игоревич оставил богатое наследие, и память о нем навсегда сохранится в истории Иркутска.

От депутатов думы Иркутска и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семье и близким Владимира Игоревича Соколова. Скорбим вместе с вами. Светлая ему память.

Председатель думы Иркутска Евгений Стекачев

Владимир Игоревич Соколов – это человек, который всю жизнь преданно служил музыкальному и театральному искусству. Он был талантливым и неординарным музыкантом. В иркутской культуре творческая деятельность Владимира Соколова всегда занимала особое место. Его жизнь – это история становления созданного его стремлениями театра, появления совершенно нового театрального формата. Театр пилигримов – это, прежде всего, личность Владимира Соколова.

Министерство культуры и архивов Иркутской области и все культурное сообщество Приангарья скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам ушедшего из жизни Соколова Владимира Игоревича. Память об этом талантливом человеке навсегда останется в сердцах миллионов людей.

Министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич