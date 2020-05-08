Первые лица Приангарья возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь Славы» и памятнику Афанасию Белобородову

Российская Федерация, 08.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Гендиректор ДОМ.РФ В. Мутко заявил, что по льготной ипотечной программе (под 6,5%) будет выдано примерно 240 тысяч кредитов. Деньги предназначены на приобретение стандартного жилья в новостройках. Такую ипотеку можно будет взять до 1 ноября, а процентная ставка сохранится на весь период кредитования. Привлекают граждан, к слову, и предложения по онлайн-кредитам. И чтобы подбор оптимального варианта не был затруднителен, можно при поиске обратиться к сервису krednal.ru. На выбор здесь предложено несколько кредитных программ, онлайн-заявку можно оформить не выходя из дома. Оформление кредита не займет много времени, в рамках проекта действуют только надежные финансовые организации.