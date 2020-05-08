|Общество
|09.05.2020
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Первые лица Приангарья возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь Славы» и памятнику Афанасию Белобородову
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Иркутск, 9.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Церемония возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь Славы» и памятнику дважды Герою Советского Союза А.П. Белобородову в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов состоялась 9 мая.
Как сообщает пресс-служба областного парламента, отдать почести воинам, павшим при защите Отечества, пришли председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников, врио губернатора Игорь Кобзев, главный федеральный инспектор по Иркутской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Андрей Абрусевич, а также мэр Иркутска Руслан Болотов и председатель думы Иркутска Евгений Стекачев.