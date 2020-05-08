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Общество
09.05.2020

Первые лица Приангарья возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь Славы» и памятнику Афанасию Белобородову

Иркутск, 9.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Церемония возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь Славы» и памятнику дважды Герою Советского Союза А.П. Белобородову в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов состоялась 9 мая.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, отдать почести воинам, павшим при защите Отечества, пришли председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников, врио губернатора Игорь Кобзев, главный федеральный инспектор по Иркутской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Андрей Абрусевич, а также мэр Иркутска Руслан Болотов и председатель думы Иркутска Евгений Стекачев.
 
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Первые лица Приангарья возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь Славы» и памятнику Афанасию Белобородову09.05.2020
Иркутск, 9.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Церемония возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь Славы» и памятнику дважды Герою Советского Союза А.П. Белобородову в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов состоялась 9 мая.
Чехия стала первой страной, где открыли казино после карантина, Вулкан 24 предлагает интересный онлайн-гемблинг и другие новости азартной сферы09.05.2020
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Чехия, 9.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Снижение заболеваемости коронавирусом в европейских странах, делает возможным ослабление карантина. Снятие ограничений будет происходить в несколько этапов, но люди уже смогут выходить на улицы и прогуливаться в парках. Чехия одна из первых стран, которая сразу же открывает азартные заведения. Как стало известно, три популярные казино, в том числе и King's Resort Rozvadov уже готовы приступить к работе.
Георгиевские ленты украсили фасады домов Приангарья09.05.2020
Иркутская область, 9.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На фасадах зданий в Ангарске, Братске, Усолье-Сибирском, Черемхово и Саянске по инициативе жителей вывесили многометровые Георгиевские ленты.
Игорь Кобзев лично поздравил с Днем Победы ветеранов, живущих в Приангарье09.05.2020
Иркутская область, 9.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поздравил ветеранов, тружеников тыла и всех жителей региона с Днем Победы. Он позвонил нескольким ветеранам, живущим в Приангарье, и лично поздравил их с праздником, поблагодарил за подвиг и пожелал здоровья.
Волонтеры ИНК поздравили ветеранов войны и тружеников тыла Приангарья с Днем Победы09.05.2020
Усть-Кутский район, Иркутск, 9.05.20 (ИА «Телеинформ»), - 9.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Кутском районе 7 и 8 мая волонтеры ООО «Иркутская нефтяная компания» при поддержке благотворительного фонда Марины Седых, совета ветеранов и администрации района приняли участие в традиционной поздравительной акции, которая проходит ежегодно накануне праздника Великой Победы.
Еще 18 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области09.05.2020
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Иркутская область, 9.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по состоянию на утро 9 мая официально подтверждено еще 18 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки выздоровел один человек. Общее количество заразившихся – 289 человек, сообщает региональный оперштаб.
Жители Приангарья поют легендарную песню «День Победы» на родных языках09.05.2020
Иркутская область, 9.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Организаторы акции «День победы» на разных языках» впервые собрали более ста переводов песни композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова.
Иркутскстат: за годы Великой Отечественной войны численность населения Приангарья сократилась почти на 16%09.05.2020
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Иркутская область, 9.05.20 (ИА «Телеинформ»), - К юбилею Победы Иркутскстат выпустил сборник «Память о великом подвиге: цифры и факты». Он показывает масштабы людских и материальных потерь за годы войны и скорость послевоенного восстановления, вклад жителей Иркутской области в общее дело Победы, темпы развития в регионе новых производств, работающих для фронта, и перехода мирной экономики на военные рельсы.
Жителей Иркутской области поздравляют с Днем Победы09.05.2020
2020-05-09-03-10-52
Иркутская область, 9.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Первые лица Иркутской области и Иркутска поздравляют жителей региона с 75-летием победы в Великой Отечественной войне.
В Иркутске появился волгоградский «Тополь Победы»08.05.2020
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Иркутск, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - МТС к 75-летию Победы высадил саженец легендарного волгоградского «Тополя Победы». Знаменитый тополь пережил кровопролитные бои в ходе Великой Отечественной войны, и теперь его «потомок» будет расти на иркутской земле. Об этом сообщает пресс-служба крупнейшего телекоммуникационного провайдера цифровых услуг в России.
Звезда Героя за штурм Сапун-горы: крымский подвиг иркутского стрелка Василия Жукова08.05.2020
2020-05-08-09-31-11
Иркутск, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в двух концах города есть топонимы, которые появились благодаря фамилии Жуков. Улицы, впрочем, носят имена двух разных героев. В новом материале проекта Телеинформа «Улицы имени Победы» – история одного из них: иркутского Героя Советского Союза Василия Жукова, погибшего в другом конце страны ровно за год до безоговорочной капитуляции Германии во Второй мировой войне.
Сергей Меняйло: в Сибири введут систему электронных цифровых пропусков08.05.2020
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СФО, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло заявил, что режим самоизоляции, действующий до 11 мая, в сибирских регионах будет продлен. Также полпред отметил, что в скором времени в округе будет введена система электронных пропусков. Об этом сообщает ТАСС.
Более 200 жителей Приангарья привлекли к ответственности за нарушение режима самоизоляции 6 и 7 мая08.05.2020
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Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - За нарушение режима самоизоляции 6 и 7 мая правоохранители Иркутской области привлекли к административной ответственности 202 жителя региона. Проверки продолжаются и на автодорогах области. Сотрудники ГИБДД Приангарья выдали автомобилистам 999 уведомлений о соблюдении режима самоизоляции.
Иркутская область будет выходить из режима повышенной готовности в три этапа08.05.2020
2020-05-08-08-25-16
Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Возможное снятие ограничений, действующих в рамках режима самоизоляции, после майских праздников будет во многом зависеть от развития эпидобстановки в регионе, подчеркнул врио губернатора Игорь Кобзев 8 мая во время заседания оперативного штаба. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Александр Якубовский принял участие в акции «Бессмертный полк онлайн»08.05.2020
Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На фоне непростой эпидемиологической обстановки большую часть традиционных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, перенесли в новые форматы. 9 мая любой человек может принять участие в акции «Бессмертный полк онлайн».
Суды Иркутской области с 12 мая будут работать в полном объеме08.05.2020
Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Суды Иркутской области с 12 мая будут работать в полном объеме и в составе работников, определенном штатным расписанием. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского областного суда.
Артисты Музтеатра Загурского исполнили желание 11-летней Насти Прищеповой из Иркутска08.05.2020
Иркутск, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Артисты Музтеатра Загурского исполнили желание 11-летней Насти Прищеповой из Иркутска. Девочка – участник акции «Мечты победителей» Всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной». В год 75-летия Победы юная иркутянка хотела попасть на торжественный парад и послушать песни военных лет. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Фотографии «Бессмертного полка» помогут распечатать волонтеры Иркутской области08.05.2020
Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Акция «Бессмертный полк» 9 мая состоится в телеформате при поддержке исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и регионального правительства. Фотографии участников войны, тружеников тыла и всех тех, кто внес свой вклад в Победу, будут транслироваться в течение всего дня пятиминутными блоками в эфире областного телеканала АИСТ.
Новости финансовой сферы08.05.2020
Российская Федерация, 08.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Гендиректор ДОМ.РФ В. Мутко заявил, что по льготной ипотечной программе (под 6,5%) будет выдано примерно 240 тысяч кредитов. Деньги предназначены на приобретение стандартного жилья в новостройках. Такую ипотеку можно будет взять до 1 ноября, а процентная ставка сохранится на весь период кредитования. Привлекают граждан, к слову, и предложения по онлайн-кредитам. И чтобы подбор оптимального варианта не был затруднителен, можно при поиске обратиться к сервису krednal.ru. На выбор здесь предложено несколько кредитных программ, онлайн-заявку можно оформить не выходя из дома. Оформление кредита не займет много времени, в рамках проекта действуют только надежные финансовые организации.
Волонтеры «Единой России» Приангарья доставили врачам 3200 бесплатных продуктовых наборов08.05.2020
Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Волонтерский центр «Единой России» собрал 3200 продуктовых наборов для сотрудников 13 медицинских учреждений Иркутской области, которые борются с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Более 100 дел о нарушении режима самоизоляции рассмотрели суды Иркутской области08.05.2020
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Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В судах Иркутской области рассмотрено более ста материалов в отношении граждан и организаций, не соблюдающих режим самоизоляции. Об этом 7 мая доложил начальник управления губернатора и правительства Иркутской области по оборонной и правоохранительной работе Геннадий Терехов на заседании оперативного штаба под председательством врио главы региона Игоря Кобзева.
В Иркутской области прибавилось 16 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом08.05.2020
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Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области прибавилось 16 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Общее количество инфицированных к утру 8 мая составляет 271 человек.
В Швеции протестуют против ужесточения правил для гемблинг-операторов, предложения от Вулкан 24 и другие новости азартной индустрии07.05.2020
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Российская Федерация, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Онлайн-казино широко распространены по всему миру и более доступны, чем наземные заведения. Для игры достаточно иметь компьютер или даже обычный смартфон. Известный клуб Вулкан 24 предоставляет возможность играть бесплатно, запустив демо-версию понравившегося слота. При этом можно не проходить регистрацию, но для игры на реальные деньги всё же понадобится авторизоваться в системе. Это необходимо для обеспечения безопасности счетов клиентов казино. Все личные данные надёжно защищаются и можно не бояться взломов аккаунтов при использовании онлайн-казино Вулкан 24. Выбирая наземные казино, многие клиенты сталкиваются с рядом проблем и более жесткими требованиями.
О смене владельца гослотереи Космолот и принципах работы игрового клуба07.05.2020
2020-05-07-13-16-44
Украина, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - После смены руководства геймеры всё ёщё могут играть в Космолот со своих компьютеров и смартфонов. Чаще всего смена правительства страны приводит к новой расстановке руководителей многих сфер. Это коснулось и игорного рынка. Летом 2019 года стало известно о закрытии гослотереи Космолот, о чём сообщила Украинская национальная лотерея (УНЛ). Однако, постоянные пользователи обнаружили, что официальный сайт cosmolot.com.ua продолжает работать. Администраторы подтвердили это заявив, что Космолот просто перешёл к другой лотерейной сети МСЛ, конкурирующей с УНЛ и были закрыты только наземные пункты, так как у них другой владелец.
Унисекс парфюм Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540: история и особенности 07.05.2020
Российская Федерация, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Духи Месон Франсис Куркджян Баккара Руж 540 были разработаны в честь 250-летнего юбилея известного хрустального дома Баккара. Восточные ароматы – верх соблазна, перед которым не может никто устоять.
В Иркутской области 8 и 9 мая прогнозируют высокую и чрезвычайную пожароопасность лесов07.05.2020
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - По информации иркутского УГМС, 8 мая местами по области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-20 м/с, дожди, грозы. Также 8-9 мая местами в северных, верхнеленских и Ольхонском районах прогнозируется высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.
Депутат Виктор Ильичев почтил память погибших в годы войны работников Лисихинского кирпичного завода07.05.2020
Иркутск, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат думы Иркутска Виктор Ильичев почтил память иркутян, которые работали на Лисихинском кирпичном заводе и погибли в годы Великой Отечественной войны. Накануне мемориал привели в порядок, а сегодня, 7 мая, к нему возложили цветы. Мероприятие проводится каждый год по инициативе депутата, сообщает пресс-служба думы.
Жителей Приангарья приглашают присоединиться к международной акции «День Победы на разных языках»07.05.2020
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Международная акция «День Победы на разных языках» пройдет 9 мая. Жители регионов России и других государств 9 мая будут исполнять легендарную песню «День победы» на своих родных языках. Старт этой акции дал самый известный исполнитель песни – Лев Лещенко.
До 11 мая в Приангарье должны разработать региональный план поэтапного выхода из режима ограничений07.05.2020
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Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Региональный план поэтапного выхода из режима ограничений в Иркутской области разработают до 11 мая. Он будет опираться на федеральный план, подготовленный Роспотребнадзором, сообщет пресс-служба губернатора Приангарья.
Депутаты Заксобрания Приангарья и общественники почтили память павших в Великой Отечественной войне07.05.2020
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь Славы» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Депутаты Законодательного собрания Иркутской области запустили акцию «Память жива»07.05.2020
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области дали старт акции «Память жива», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Стихи и песни о войне исполняют дети и внуки парламентариев. Также и сами депутаты принимают участие в творческой акции.
Иркутская область входит в топ-10 российских регионов по количеству застрахованных Сбербанком от укуса клеща07.05.2020
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область вошла в ТОП-10 субъектов РФ по количеству людей, застрахованных по онлайн-программе «Защита от клеща» дочерней компании Сбербанка «Сбербанк страхование».
В Приангарье двух человек госпитализировали с подозрением на клещевой энцефалит07.05.2020
2020-05-07-05-00-48
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала сезона активности клещей зарегистрировано 1309 обращений по поводу присасывания паразитов, из них 332 – среди детей.
В Черемховском районе восстановили захоронение бойца Великой Отечественной войны07.05.2020
2020-05-07-04-10-22
Черемховский район, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В селе Бельск Черемховского района привели в порядок могилу Николая Степановича Черных, погибшего во время Великой Отечественной войны. Это первое воинское захоронение, которое восстановили в Иркутской области в рамках ФЦП «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».
В Иркутской городской больнице №1 введен карантин из-за вспышки коронавируса07.05.2020
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Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Все медики Иркутской городской больницы №1 будут обследованы на коронавирус до конца недели. Такое решение было принято на санитарно-эпидемиологической комиссии.
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