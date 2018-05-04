Первые рейсы нового сезона Детской железной дороги в Иркутске будут бесплатными

Иркутск, 6.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 9 мая откроется 79-й летний сезон на Детской железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Традиционно у здания вокзала пройдет торжественный митинг, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Руководство Восточно-Сибирской железной дороги и представители Совета ветеранов возложат цветы к памятнику выпускникам малой магистрали, погибшим в 1941-1945.

На территории ДЖД также пройдет праздничный концерт, будет организована полевая кухня и, впервые, будет работать «открытый микрофон». Любой желающий сможет публично прочесть стихотворение, посвященное Великой Отечественной войне. Все выступающие получат в подарок сертификат с открытой датой на бесплатный проезд по Детской железной дороге.

В этот день первые рейсы поездов «Сибирячок» и «Юность» будут для пассажиров бесплатными.