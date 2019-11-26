Первые заседания межведомственной комиссии по оплате труда в 2020 пройдут в Нижнеилимском и Братском районах

Иркутская область, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Первые выездные заседания областной межведомственной комиссии (МВК) по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд в 2020 году планируется провести в Нижнеилимском и Братском районах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.

Решение принято на заседании МВК под руководством зампреда правительства Иркутской области Максима Авдеева 26 ноября.

Главной темой первых заседаний станет недопущение задолженности заработной платы в муниципальных унитарных предприятиях. Будет рассмотрен анализ работы территориальных комиссий и предлагаемые ими мероприятия, направленные на упреждение задолженности по заработной плате.

На заседании 26 ноября работа Усольской, Нижнеилимской и Братской межведомственных комиссий признана неудовлетворительной.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, задолженность по зарплате на 1 ноября составляет 8,4 миллиона рублей в четырех организациях. С начала 2019 года на предприятиях Иркутской области погашена задолженность по заработной плате на сумму более 136,7 миллиона рублей перед двумя тысячами 31 работников. Из числа должников вышли 33 организации и один индивидуальный предприниматель.