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06.10.2018

Первый областной форум организаторов детского отдыха пройдет в Братске 10-11 октября

Братск, 6.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В детском оздоровительно-образовательном центре «Надежда» в Братске 10-11 октября состоится первый областной форум организаторов детского отдыха, сообщает пресс-служба регправительства. Как ожидается, в нем поучаствуют около 170 человек.

По замыслу организаторов, целью мероприятия станет создание постоянно действующей коммуникационно-образовательной площадки для развития сферы отдыха и оздоровления детей, сети детских оздоровительных учреждений, установления государственно-частного партнерства, получения информационной, методической поддержки.

Участники форума обсудят итоги летней оздоровительной кампании года, а также поставят задачи на 2019 год. Программой предусмотрено проведение пленарного заседания, однодневного обучающего семинара, мастер-классов от педагогических коллективов, дискуссионной площадки по вопросам детского отдыха.

В состав делегаций от муниципальных образований Иркутской области включены руководители различных типов оздоровительных учреждений: лагерей на базе санаториев, детских оздоровительных лагерей, палаточных лагерей, лагерей труда и отдыха, лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных учреждений.

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