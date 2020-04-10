Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Шелеховском районе

Иркутская область, 11.04.20 (ИА «Телеинформ»), – По информации из телеграм-канала регионального оперативного штаба, число территорий Иркутской области, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, выросло до шести.

По данным на вечер 10 апреля, первый заболевший выявлен в Шелеховском районе. Это местный житель, который за границу в последнее время не выезжал.

Кроме того, второй случай заболевания зафиксирован накануне в Осинском районе. Оба заболевших «привезли» опасную инфекцию из Бурятии.

В Иркутске 17 случаев заболевания: три человека приехали из Тайланда, по одному – из Бурятии и Санкт-Петербурга, еще 12 человек заразились непосредственно в Иркутске.