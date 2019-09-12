|Общество
|13.09.2019
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Первый снег выпал в Усть-Илимске
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Усть-Илимск, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске 13 сентября выпал первый снег. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
В комментариях к записи, опубликованной в паблике «Инцидент Иркутск», участники группы удивляются раннему снегопаду.
Кроме того, первый снег замечен и на федеральной трассе Вилюй. Видео с комментарием «Зима рядом»
Между тем, напомним, по прогнозам синоптиков мокрый снег в регионе ожидали только в последнюю декаду сентября.