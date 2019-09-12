Первый снег выпал в Усть-Илимске

Усть-Илимск, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске 13 сентября выпал первый снег. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

В комментариях к записи, опубликованной в паблике «Инцидент Иркутск», участники группы удивляются раннему снегопаду.

Кроме того, первый снег замечен и на федеральной трассе Вилюй. Видео с комментарием «Зима рядом» опубликовано в паблике «ДТП 38RUS Иркутск».

Между тем, напомним, по прогнозам синоптиков мокрый снег в регионе ожидали только в последнюю декаду сентября.