|Общество
|09.06.2019
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Первый в Сибири памятник купцу Михаилу Бутину появится в Иркутске
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Иркутск, 9.06.19 (ИА «Телеинформ»), - 12 июня в Иркутске при поддержке Ассоциации "Байкальская Виза" пройдет официальное открытие памятника Михаилу Дмитриевичу Бутину - нерчинскому купцу, меценату и золотопромышленнику, внесшему большой вклад в развитие Иркутска.
Гостей мероприятия ждет развлекательная программа, танцы, конкурсы и подарки, а также возможность принять участие в фестивале плова "Хлеба и Зрелищ". На фестивале будет представлены 5 видов плова, в том числе и вегетарианский. Кроме того, все желающие смогут попробовать настоящий узбекский чай, приготовленный по старинному рецепту.