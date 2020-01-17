Первую встречу четвертого сезона цикла «Сто лиц Восточной Сибири» в иркутском музее посвятят открытию Антарктиды

Иркутск, 19.1.20 (ИА «Телеинформ»), – В отделе «Окно в Азию» 22 января состоится первая встреча четвертого сезона цикла «Сто лиц Восточной Сибири», посвященная 200-летию открытия Антарктиды русской морской экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева. – Открытие и обследование берегов самого недоступного материка нашей планеты на легких деревянных судах, плохо подготовленных к встрече с ледниками и айсбергами – выдающееся достижение русского флота и российской науки начала XIX века. Долгое время большинство русских читателей могли узнать об этой экспедиции лишь по нескольким заметкам, промелькнувшим в газетах. Но как бы ни была далека Антарктида от Восточной Сибири, сибиряки довольно рано услышали подробности знаменитого плавания из уст очевидца. Высланный в Забайкалье капитан-лейтенант Константин Торсон неоднократно рассказывал о плавании своим товарищам по делу декабристов и любознательным местным жителям. Его бумаги не сохранились, а остров, названный в его честь, в 1826 году был официально переименован в «Высокий». Однако память об одном из первооткрывателей последнего континента Земли бережно хранится в древнем сердце Азии, – сообщает пресс-служба Иркутского краеведческого музея. Посетителей встречи ждет знакомство с редкими географическими изданиями из фондов иркутского областного краеведческого музея, а также небольшая викторина, призом в которой станет книга о Константине Торсоне. КООРДИНАТЫ: Адрес отдела «Окно в Азию»: ул. 3-го Июля, 21А.

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