Пик заражения коронавирусом в Иркутской области прогнозируют на майские праздники

Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Пик заражения коронавирусной инфекцией в Приангарье, по прогнозам, можно ожидать 5-7 мая 2020 года. Об этом заявил на профильном депутатском штабе 14 апреля спикер регионального парламента Александр Ведерников.

Напомним, ранее и.о. зампредседателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова рассказала депутатам, что по состоянию на сегодняшний день в регионе было зарегистрировано еще одно заражение коронавирусом. Общее количество случаев, с учетом умерших, составило 40 человек.

Как сообщил Александр Ведерников, была построена математическая модель распространения инфекции на территории региона. По его словам, по текущим данным область очень близко попадает в результаты прогнозов. Согласно расчетам, количество заболевших в начале мая будет на порядок больше, чем фиксируется сейчас.

– Разъяснительную работу нельзя бросать. Мы просим депутатов всех уровней подключиться к этому. Майские теплые дни не должны усыпить нашу бдительность. Все развивается волнами: сначала «гудел» Китай, потом Европа, Москва, города-миллионники, когда-то дойдет и до нас. Наш пик еще не пройден, и все зависит от соблюдения тех правил, которые устанавливает оперативный штаб и Роспотребнадзор, – подытожил Александр Ведерников.