Пыльные бури и грозы прогнозируют в Приангарье на 2 мая

Иркутская область, 1.05.18 (ИА «Телеинформ»), - По информации иркутского УГМС, 2 мая местами по области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 13-18 м/с. В центральных и южных районах до 18-23 м/с, пыльные бури, дожди, грозы.

ГУ МЧС по Иркутской области настоятельно рекомендует жителям региона быть предельно осторожными в обращении с огнем и пожароопасными предметами – усиление ветра способствует распространению пожаров. Следует ограничить пребывание в лесах и въезд в них транспортных средств в целях обеспечения пожарной безопасности. Недопустимы палы сухой травы и сжигание мусора в условиях особого противопожарного режима, действующего на территории области, напоминает пресс-служба ведомства.

КООРДИНАТЫ:

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить на Единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России: 101. Любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности можно сообщить на Единый телефон доверия ГУ МЧС по Иркутской области: 8 (3952) 39-99-99.