|Общество
|01.05.2018
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Пыльные бури и грозы прогнозируют в Приангарье на 2 мая
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Иркутская область, 1.05.18 (ИА «Телеинформ»), - По информации иркутского УГМС, 2 мая местами по области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 13-18 м/с. В центральных и южных районах до 18-23 м/с, пыльные бури, дожди, грозы.
ГУ МЧС по Иркутской области настоятельно рекомендует жителям региона быть предельно осторожными в обращении с огнем и пожароопасными предметами – усиление ветра способствует распространению пожаров. Следует ограничить пребывание в лесах и въезд в них транспортных средств в целях обеспечения пожарной безопасности. Недопустимы палы сухой травы и сжигание мусора в условиях особого противопожарного режима, действующего на территории области, напоминает пресс-служба ведомства.
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