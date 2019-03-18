Плановую дезинфекцию в очагах туберкулеза планируют проводить в Иркутской области с апреля

Иркутская область, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с апреля 2019 года намерены проводить плановую дезинфекцию в очагах заражения туберкулезом. Об этом на пресс-конференции 18 марта рассказал главврач иркутского областного противотуберкулезного диспансера Михаил Кощеев.

– С дезинфекцией проблема не в медицинском сообществе, не во фтизиатрической службе. Реестр очагов мы имеем. Но дело в том, что в Иркутской области не было ни одной организации с лицензией на проведение дезинфекционных мероприятий, – сообщил он. – Только в конце 2018 года одна из профильных структур получила такую лицензию, и они приступят к работам в апреле.

По словам Михаила Кощеева, в Иркутской области на 2019 год планируется провести дезинфекцию в 2522 очагах заболеваемости туберкулезом. Бюджетное финансирование на эти мероприятия получены – это более 12,7 млн рублей. Кстати, риск заразиться в очагах заболеваемости повышен втрое.

Заместитель начальника отдела санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Иркутской области Ирина Чумаченко добавила, что в 2018 году в Приангарье помещения после выбытия больного дезинфицировали только в 48% случаев, и только 1/5 мероприятий проводилась, как положено, в течение суток.

– Что касается камерной дезинфекции, когда обработке подвергаются вещи больных, это проводилось только в 60% случаев в отношении заболевших детей и в 34% – если пациент умирал, – рассказала она.

Напомним, в 2018 году в Приангарье отмечено снижение заболеваемости туберкулезом и смертности от него. Показатели Иркутской области приближены к среднесибирским – болеют 82 человека на 100 тысяч человек, – но все еще вдвое превышают среднероссийскую статистику.