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24.04.2018

По Иркутской области 25 апреля передают штормовое предупреждение

Иркутская область, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - По информации Иркутского УГМС, 25 апреля ночью местами по области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-20 м/с, осадки в виде дождя и мокрого снега. На севере области на дорогах гололедица. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья сохраняются условия для схода снежных лавин.

В ГУ МЧС по Иркутской области настоятельно рекомендуют жителям региона быть предельно осторожными в обращении с огнем и пожароопасными предметами – усиление ветра способствует распространению пожаров. Следует ограничить пребывание в лесах и въезд в них транспортных средств в целях обеспечения пожарной безопасности. Недопустимы палы сухой травы и сжигание мусора в условиях особого противопожарного режима, действующего на территории Иркутской области.

КООРДИНАТЫ:

  • В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить на Единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России: 101. Любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности можно сообщить, позвонив на Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Иркутской области: 8 (3952) 39-99-99.

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