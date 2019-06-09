По Иркутской области на 11 июня передают штормовое предупреждение

Иркутская область, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - По данным иркутского УГМС, 11 июня местами в Приангарье ожидаются сильные дожди, ливни, в селеопасных районах очень сильные дожди, грозы, град, порывы западного, северо-западного ветра ночью 15-20 метров в секунду, днем с порывами до 22 метров в секунду.

Кроме того, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, с 11 по 13 июня в 14 районах региона ожидается высокая пожароопасность лесов. В Катангском, Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Киренском, Жигаловском, Иркутском, Шелеховском, Ольхонском районах и в Ангарске выход лес в ближайшие дни строго воспрещен.

Жителям Приангарья напоминают о факторах опасности при неблагоприятных природных явлениях, к которым относятся ливневые дожди. Это возможное повреждение линий электропередач, перебои и отключение энергоснабжения, значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта, обрушение оврагов, образование оползней, селей, возможны локальные подтопления.

При получении информации о выпадении обильных осадков следует воздержаться от поездок, не спускаться в подземные переходы, по возможности оставаться в помещении.

– Если сильный дождь застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд, затем на обочину и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень, – говорят спасатели.

КООРДИНАТЫ:

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить на телефон пожарно-спасательной службы МЧС России – 101.