|Общество
|10.09.2018
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По Иркутской области на 11 сентября передают штормовое предупреждение
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Иркутская область, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - По данным иркутского УГМС, 11 сентября в западных, центральных, южных и верхнеленских районах местами ожидаются сильные дожди, северо-западный ветер до 11-16 м/с.
Кроме того, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, 11-13 сентября местами в северных и южных районах ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.
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