По Иркутской области на 11 сентября передают штормовое предупреждение

Иркутская область, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - По данным иркутского УГМС, 11 сентября в западных, центральных, южных и верхнеленских районах местами ожидаются сильные дожди, северо-западный ветер до 11-16 м/с.

Кроме того, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, 11-13 сентября местами в северных и южных районах ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.

КООРДИНАТЫ:

Информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности можно сообщить, позвонив на Единый телефон доверия Главного управления МЧС по Иркутской области: 8 (3952) 39-99-99. Прямая линия лесной охраны: 8-800-100-94-00.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101.