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28.08.2018

По Иркутской области на конец августа передают штормовое предупреждение

Иркутская область, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - По данным иркутского УГМС, ночью 29 августа в западных и центральных районах, утром и днем 29 августа и 30-31 августа местами по области ожидаются ливневые дожди, грозы, усиление северо-западного ветра до 11-16 м/с.

Кроме того, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, 29-31 августа местами по региону ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.

При планировании путешествия любой сложности, спасатели рекомендуют предварительно ознакомиться с полезной информацией об особенностях выбранного маршрута, его категории сложности и доступности для отдельных категорий граждан, потенциальных рисках, необходимом снаряжении и, в обязательном порядке, с прогнозом погоды. На сайте агентства по туризму Иркутской области действует информационный ресурс, где размещены интерактивные карты, информирующие туристов об опасностях и неблагоприятных погодных явлениях на пути их следования.

Кроме того, сотрудники МЧС напоминают об обязанности регистрировать туристические группы и одиночные походы в аварийно-спасательных формированиях региона, ведь вопросы обеспечения безопасности туристов являются первоочередными. Для упрощения этой задачи на сайте областной пожарно-спасательной службы открыта добровольная онлайн-регистрация туристов и туристических групп. Форма для заполнения находится в разделе «Материалы для туристов».

КООРДИНАТЫ:

  • В случае происшествий, вызванных неблагоприятными погодными явлениями, следует обратиться в единую пожарно-спасательную службу по номеру «101».

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