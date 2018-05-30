По прогнозам метеорологов июнь в Приангарье будет чуть дождливее обычного

Иркутская область, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский Гидрометцентр дал прогноз погоды на июнь в Иркутской области. Синоптики заявляют, что в среднем по температуре первый месяц лета будет близок к норме, в северных районах даже на один градус теплее. А вот осадков выпадет местами чуть больше средних многолетних значений.

Как рассказал на пресс-конференции 31 мая начальник отдела агрометеорологических прогнозов иркутского Гидрометцентра Владимир Гонтарь, норма осадков для того же областного центра в июне 62 миллиметра – кстати, это больше показателей мая почти вдвое (33 миллиметра). По прогнозам же ожидается «немного больше». В среднем же по области, отмечают синоптики, выпадет от 51 до 84 миллиметров осадков, в Нижнеудинском районе на территории Тофаларии – более 120 миллиметров.

Что касается в целом обстановки, то начнется первый летний месяц с прохлады и осадков. Погода испортится по всей области уже завтра, 1 июня, ожидаются дожди, грозы, ветер 18-23 м/с. Столбик термометра по региону не поднимется выше 11-16 градусов тепла.

– При этом в северных районах местами сохранится хорошая погода, прогнозируется 24-29 градусов выше нуля, – отметила начальник отдела метеорологических прогнозов иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – Неустойчивый характер погоды сохранится и 2 июня. В среднем по области ожидается 17-22 градуса тепла, на западе региона – до плюс 28, при этом прогнозируется ветер 11-16 м/с.

Напомним, в Иркутске 2 июня тоже обещают неважную погоду, ветер, и около плюс 20 градусов.

Как в областном центре, так и по региону 3 июня погода улучшится, днем потеплеет до 24-30 градусов.

– В целом в июне по ночам ожидается от трех до восьми градусов тепла, в отдельные ночи – 10-15. Днем в среднем по области будет плюс 17-23 градуса, в отдельные дни – до 25-30 градусов, – подытожила Юлия Янькова.

Отметим, прогноз погоды на июль и август 2018 года в иркутском Гидрометцентре пока не сформирован.