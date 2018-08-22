По северным районам Иркутской области на 24-25 августа передают штормовое предупреждение

Иркутская область, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - По данным иркутского УГМС, 24 августа в течение суток по области, ночью 25 августа в северных и верхнеленских районах местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, усиление северо-западного ветра до 12-17 м/с, 24 августа днем в отдельных районах град.

Кроме того, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, 24-26 августа местами по области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.

Спасатели рекомендуют при планировании путешествия любой сложности предварительно ознакомиться с полезной информацией об особенностях выбранного маршрута, его категории сложности и доступности для отдельных категорий граждан, потенциальных рисках, необходимом снаряжении и, в обязательном порядке, с прогнозом погоды. На сайте агентства по туризму Иркутской области находится информационный ресурс, где размещены интерактивные карты, информирующие туристов об опасностях и неблагоприятных погодных явлениях на пути их следования.

Кроме того, сотрудники МЧС напоминают об обязанности регистрировать туристические группы и одиночные походы в аварийно-спасательных формированиях региона, ведь вопросы обеспечения безопасности туристов являются первоочередными. Для упрощения этой задачи на сайте областной пожарно-спасательной службы открыта добровольная онлайн-регистрация туристов и туристических групп. Форма для заполнения находится в разделе «Материалы для туристов».

КООРДИНАТЫ:

В случае происшествий, вызванных неблагоприятными погодными явлениями, обратитесь в единую пожарно-спасательную службу по номеру «101».