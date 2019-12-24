Победитель новогоднего марафона РУСАЛа в Братске выиграл шестизначную сумму

Братск, Москва, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - «Верим в чудо, творим чудо!» – традиционный новогодний марафон РУСАЛа завершился. Накануне его участники защитили благотворительные проекты. Победитель получил сертификат на шестизначную сумму. Компания РУСАЛ вновь подарила новогодний праздник тем, кто в этом нуждается. Благотворительный марафон, который проводит Центр социальных программ, состоялся в Братске уже в 9-й раз, сообщает БСТ. Ольга Шалимова, директор Братского подразделения ЦСП РУСАЛа: – В этом году марафон – лучше по многим параметрам. Во-первых, у нас больше команд. Во-вторых, команды лучше подготовлены, больше мотивированы. У них такой драйв, столько энергии. Мы просто поражены, честно говоря, мы даже такого не ожидали. Главное отличие, что у нас победитель – только один. Это будет та команда, которая представит лучший социальный проект. Поддержать финалистов пришли партнеры по Новогоднему марафону – представители социальных учреждений и руководители предприятий. Константин Молодкин, директор Братской ГЭС: – Все команды встречались со своими подшефными учреждениями, встречались с ребятами там, проводили какие-то тренинги, мастер-классы, концерты устраивали. Вот это уже, на самом деле, очень много значит для детей, потому что позволяет им расширить свой круг общения, посмотреть мир за пределами тех учреждений, где они в основном находятся. Определить самый-самый проект было нелегко. Каждая из 8 команд презентовала идею, направленную на помощь детям. И каждая была хороша по-своему. После презентаций - вопросы и горячее обсуждение. На помощь участникам приходили и представители подшефных организаций. Оценка складывалась из итогов голосования жюри и самих команд. Татьяна Михайлова, капитан команды «Серпантин», руководитель волонтёрского движения «Творцы»: – Мы как обычно рады. Мы в душе верили, что будем победителями. Увидели, конечно, свои минусы. Мы их исправим в процессе уже доработки нашего проекта. Ну, а всем командам: мы вас всех тоже очень любим. Нравится с вами работать, мы уже шестой год работаем и, безусловно, хотим продолжать творить вместе с вами добрые дела. «Серпантин» берёт главный приз уже второй год подряд. В 2020-м году команда воплотит в жизнь проект «В гостях у сказки», на что получит от компании РУСАЛ 165 тысяч рублей. Второе место поделили команды «Миротворец» и «Снегопад» Лицея №1. Но, главное, что работа с подопечными у команд продолжается и вне марафона независимо от результатов голосования. Роман Лебедев, директор по персоналу БрАЗа: – Каждый человек внутри готов творить добро, но не каждый может в этом признаться. А вот с помощью подобных мероприятий мы позволяем людям открыть такие чувства и сделать очень много приятных вещей для ребятишек, для взрослых, тем, кто в этом нуждается. Следующий год для Новогоднего марафона ЦСП РУСАЛа станет юбилейным – «Верим в чудо, творим чудо!» пройдёт уже в десятый раз. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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