Победителей конкурса «Миллион на добрые дела» в Иркутске отметят 13 декабря

Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске подвели итоги конкурса социально значимых проектов «Миллион на добрые дела». Жюри рассмотрело более 180 заявок в пяти номинациях: «Наследие города Иркутска», «Уютный город», «Здоровое поколение», «Безбарьерный Иркутск» и «Иркутск для детей». Победителей наградят 13 декабря 2019 года на торжественной церемонии общественного признания «Социальная звезда», сообщает пресс-служба мэрии.

Представители оргкомитета конкурса отметили, что в номинации «Наследие города Иркутска» участвовал оригинальный общественный проект, в рамках которого молодые специалисты в области архитектуры работали над созданием арт-объектов как элементов развития и благоустройства дворовых территорий.

– В номинации «Безбарьерный Иркутск» наше внимание привлек проект «Мы вместе!», в рамках которого были организованы онлайн-занятия по английскому языку для детей, находящихся на лечении в онкодиспансере. Также был отмечен проект «Сутки в космосе», участвующий в номинации «Иркутск для детей». В рамках проекта проводились публичные лекции и наблюдения в телескоп небесных объектов продолжительностью два часа один раз в месяц. Таким образом, за год «складывалось» 24 часа, посвященных космосу. Делают наш город уютнее и безопаснее такие проекты как «Мост к дружбе», где неравнодушные жители возвели пешеходный мост в садоводческом некоммерческом товариществе в Ленинском округе. Кроме того, был реализован проект «Спортивный праздник для садоводов», его цель – приобщить садоводов к зарождающемуся движению ГТО, а также повысить интерес к физической культуре, – отметили представители оргкомитета.

Напомним, что конкурс «Миллион на добрые дела» проводится ежегодно с 2013 года. Его цель – поддержка лучших социально значимых проектов на территории города Иркутска и привлечение иркутян к активному участию в повышении имиджа города. По итогам конкурса будет выбрано 120 проектов, по 30 «добрых дел» и инициативных групп в каждом административном округе, говорят в администрации Иркутска.