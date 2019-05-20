Победителей конкурса «Почётная семья Иркутской области» наградили в Иркутске

Иркутск, 19.05.19 (ИА «Телеинформ»), - 15 мая, в Международный день семьи, губернатор Приангарья Сергей Левченко наградил победителей конкурса «Почётная семья Иркутской области». Конкурс проводится по трем номинациям, сообщает пресс-служба областного правительства. В заключительном этапе приняли участие 56 семей: в номинации «Молодая семья» - 20 семей, в номинации «Многодетная семья» - 24 семьи, в номинации «Приемная семья» - 12 семей. Награждение состоялось в рамках открытия традиционной выставки-форума «Мир семьи. Страна детства».



- Сегодня, в Международный день семьи, мы вручаем премии победителям и участникам ежегодного областного конкурса «Почётная семья Иркутской области». Хочу выразить слова благодарности всем родителям, дети которых достигли особых успехов в учебе, творчестве, спорте и активно участвуют в общественной жизни. Особая признательность многодетным семьям, а также людям с «большим сердцем», взявшим на себя заботу не только о своих, но и о приёмных детях. Здоровья вам, счастья, мира и благополучия! – сказал Сергей Левченко.



Иркутяне Алексей и Таисия Васильковы победили в номинации «Многодетная семья». Супруги воспитывают шестерых детей, являются победителями районного и городского конкурсов «Почетная семья - 2015» в номинации «Многодетная семья», ведут активный образ жизни, занимаются спортом и туризмом, ходят в походы. Младший ребенок в семье родился в прошлом году, и за свою маленькую жизнь он уже выступал на сцене театра Охлопкова со своей мамой, а в День города Иркутска участвовал в праздничном шествии.



В номинации «Приёмная семья» первое место заняли Олег и Наталья Ворожцовы из села Рысево Черемховского района. Они вырастили шестерых детей, а затем стали воспитывать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В семье Ворожцовых сейчас девять приёмных детей, и чтобы всем хватило места, рядом со старым домом построили двухэтажный дом, а рядом - большую игровую площадку.



В номинации «Молодая семья» лучшими стали Юрий и Анна Бужинаевы, жители поселка Сахюрта Ольхонского района. Юрий работает в сфере строительства, он построил дом для своей семьи, в которой четверо детей. Вместе они занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни. Дети участвовали и побеждали в Открытом Байкальском Всероссийском марафоне на коньках, являются волонтёрами.



В дополнение к почётным званиям семьи получили денежные призы.



Конкурс «Почётная семья Иркутской области» проводится с 1998 года, за это время он стал очень престижным - благодаря ему повышаются общественный статус семей, социальная значимость ответственного материнства и отцовства. Всего за эти годы награды получили 322 семьи. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутск

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