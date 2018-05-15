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15.05.2018

Почетными грамотами ЗС предложено наградить нескольких жителей Приангарья

Иркутская область, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На заседании комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 15 мая депутаты рекомендовали наградить Почетными грамотами ЗС ряд кандидатур.

Так, за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Иркутской области наградить Почетной грамотой рекомендуется начальника отдела сельского хозяйства администрации Баяндаевского района Марину Хамнуеву и мэра Аларского района Александра Футорного. За существенный вклад развитие парламентаризма и укрепление межпарламентских связей – помощника председателя комитета по здравоохранению и социальной защите ЗС Наталью Гребневу.

Кроме того, поощрить Почетными грамотами ЗС за активную общественно-политическую деятельность предлагается генерального директора АО «Мостоотряд-45» Андрея Микуляка, главного консультанта по работе с фракцией ВПП «Единая Россия» в ЗС Александра Сорокина и помощника депутата областного парламента Фарвизу Ширяеву.

За существенный вклад развитие законодательства Иркутской области наградить Почетной грамотой рекомендовано заместителя руководителя аппарата ЗС Алексея Петрова и начальника отдела по законодательству об охране здоровья и социальной защите правового управления аппарата регионального парламента Полину Уткину, сообщает пресс-служба Заксобрания.

Почетными грамотами предложено поощрить тренера-преподавателя иркутской ДЮСШ №4 Федора Алексеева и тренера-преподавателя по легкой атлетике Усть-Ордынской ДЮСШ Лидию Габриелян.

Кроме того, комитет одобрил ходатайства о награждении Почетными грамотами директора ООО «Сервико» Виктора Захарова – за успехи в решении вопросов социально-экономического развития Иркутской области и значительный вклад в развитие физической культуры и спорта, заместителя председателя комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС Тимура Сагдеева – за успехи в решении вопросов социально-экономического развития Приангарья; декана естественнонаучного факультета БрГУ Аллу Синегибскую – за значительный вклад в развитие образования, науки в регионе.

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