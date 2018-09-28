Почетными гражданами Иркутской области стали кардиохирург Юрий Желтовский и тренер Клавдий Заграйский

Иркутская область, 29.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье вручили государственные награды РФ и награды Иркутской области жителям региона. Почетными гражданами области стали кардиохирург Юрий Желтовский и тренер Клавдий Заграйский., сообщает пресс-служба регправительства.

Новых Почетных граждан поздравил губернатор региона Сергей Левченко. Он поблагодарил их за высокое качество работы, ответственность, целеустремленность и профессионализм, достойную гражданскую позицию.

Трудовой стаж Юрия Желтовского составляет 42 года. До 2002 года оказывал неотложную хирургическую помощь в Иркутской областной клинической больнице, пять лет работал борт-хирургом санитарной авиации. Выполнил более 2000 операций на сердце. Впервые в регионе провел такие сложные операции на открытом сердце, как протезирование клапанов биологическими протезами, многоклапанное протезирование, операции по восходящей аорте и ее дуге. Автор более 250 научных публикаций, имеет два патента на изобретения. Юрий Желтовский – главный внештатный кардиохирург Иркутской области, более 20 раз участвовал в работе Европейских, Азиатских и мировых конгрессов за рубежом. В 2004 году присвоены почетные звания «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный деятель науки республики Бурятия», в 2008 году отмечен знаком отличия «За заслуги перед Иркутском», Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области.

Клавдий Заграйский одним из первых начал тренерскую работу с инвалидами по слуху, возглавляет бригаду по их подготовке. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, нагрудным знаком «Почетный работник общего образования», почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», Дипломом первой степени министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации. Подготовил 26 кандидатов в мастера спорта, семь мастеров спорта, шесть мастеров спорта международного класса, четыре заслуженных мастера спорта России.

Кроме того, указом президента РФ медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени награждены работники Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» за большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу: токарь 5 разряда Сергей Бородин, электросварщик ручной сварки 5 разряда Людмила Воймова, начальник механосборочного производства Виктор Грищенко, инженер-конструктор 1 категории Ирина Данилова, токарь 6 разряда Геннадий Елисеев, мастер Елена Мингалеева, начальник бюро технического контроля Павел Петров, сборщик-клепальщик 4 разряда Джалил Садрисламов, начальник технологического отдела агрегатно-сборочного производства Валерий Степанов, заместитель начальника металлургического производства Алексей Судаков, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 6 разряда Сергей Федосеев. Почетное звание «Заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации» присвоено летчику-испытателю 1 класса Сергею Матвейчуку.

За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей награждены медалью ордена «Родительская слава» Константин и Татьяна Батановы, которые воспитывают пятерых детей.

За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность медалью Пушкина награжден писатель, член правления Иркутской областной общественной писательской организации Андрей Румянцев.

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу награжден медалью «За труды по сельскому хозяйству» генеральный директор сельскохозяйственного акционерного общества «Приморский» Аполлон Иванов.

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено оператору машинного доения обособленного подразделения хозяйства «Петровское» Сельскохозяйственного публичного акционерного общества «Белореченское» Ольге Богатовой, механизатору открытого акционерного общества «Восход» Вагису Собитову.

За заслуги в сфере здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующей отделением областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Черемховская городская больница № 1» Софье Гладких и заместителю директора по научной работе Иркутского филиала федерального государственного автономного учреждения «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Татьяне Юрьевой.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявлена благодарность Президента РФ начальнику областного государственного бюджетного учреждения «Ангарская станция по борьбе с болезнями животных» Евгению Назаренко.

За высокие достижения в сфере развития науки, культуры, искусства, воспитания и образования, сельского хозяйства и достижения в общественной сфере деятельности награждены знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью» кандидат химических наук, доцент, заведующий кафедрой Международного института экономики и лингвистики кафедры товароведения и экспертизы товаров федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет» Валентина Андрухова, председатель правления регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Иркутской области, управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Иркутской области Надежда Козлова, член Иркутской региональной общественной организации – движения «Ветераны Комсомола» Валерий Лукин, преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 9» Иркутска Николай Нестеров, председатель общественного совета при министерстве сельского хозяйства Иркутской области Николай Прокопьев.